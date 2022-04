Maria Grazia Cucinotta svela un retroscena legato a Nathaly Caldonazzo: è successo anni fa

Maria Grazia Cucinotta svela un retroscena legato a Nathaly Caldonazzo: ecco che cosa ha raccontato l’attrice a Verissimo.

La carriera di Maria Grazia Cucinotta comincia molto presto. Era giovanissima quando partecipa a Miss Italia. Non ottiene la vittoria ma viene ugualmente notata da Renzo Arbore che la sceglie per il programma ‘Indietro Tutta’ nel ruolo di valletta.

Da quel momento il suo percorso professionale è in continua crescita ed oggi è una bravissima attrice, una conduttrice e una modella. La Cucinotta in una vecchia intervista rilasciata nello studio di Verissimo ha parlato dei suoi esordi ricordando con emozione quei momenti, la felicità dei suoi genitori, i tanti ostacoli superati, i suoi 25 anni di matrimonio, l’amore grande per sua figlia Giulia. La sua vita è stata dura ma piena di soddisfazioni, frutto del tanto impegno che ha sempre riportato in tutto ciò che faceva e che fa oggi. Ai microfoni di Silvia Toffanin, l’attrice ha anche svelato un retroscena che è legato a Nathaly Caldonazzo: vediamo che cosa ha raccontato.

Maria Grazia Cucinotta e il retroscena con Nathaly Caldonazzo: che cosa ha svelato a Verissimo

In una vecchia intervista a Verissimo, Maria Grazia Cucinotta ha ripercorso alcuni momenti della sua vita e della sua piena carriera. Ha ricordato l’emozione dei suoi esordi, la felicità dei suoi genitori, ha parlato dei 25 anni di matrimonio, dell’amore per sua figlia Giulia e di molto altro.

L’attrice sappiamo è conosciuta internazionalmente per la sua partecipazione, accanto a Massimo Troisi, al film italiano Il postino, nel ruolo di Beatrice Russo e per essere comparsa nel film della saga 007 Il mondo non basta. Ma negli Stati Uniti sembrerebbe essere nota anche per le sue esperienze come produttrice. A proposito del film Il postino, proprio ai microfoni di Silvia Toffanin, Maria Grazia ha svelato un retroscena legato a Nathaly Caldonazzo, che allora era legata sentimentalmente al grande Troisi.

Dopo che Silvia Toffanin ha chiesto su questo rumor di cui tanto si è parlato lei ha confermato. Come raccontato dall’attrice, è stata proprio la Caldonazzo a spingere Troisi a prendere lei per il ruolo nel film: “Sì, fu lei a spingere Massimo a prendermi. Avevano fatto provini ovunque nel mondo ed è stata lei alla fine ad insistere dicendo a Massimo ‘lei è perfetta’. Quindi devo dire grazie a lei e a Troisi per questa opportunità”. Voi eravate al corrente di questo retroscena?