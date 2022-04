Mercedesz Henger di nuovo naufraga de L’Isola dei Famosi: sapete qual è il suo titolo di studio?

Annunciato ieri sera il ritorno di Mercedesz Henger a L’Isola dei Famosi: non tutti immaginano qual è il suo titolo di studio, scopriamolo!

L’undicesima puntata de L’Isola dei Famosi 2022 ha riservato varie sorprese ai telespettatori che ormai, a distanza di oltre un mese dall’inizio del programma, iniziano ad avere ben chiaro chi sono i loro naufraghi preferiti.

Proprio due tra i più amati di questa edizione, ieri sera hanno ricevuto uno splendido annuncio da parte di Ilary Blasi. La conduttrice li ha chiamati in confessionale per svelare loro in anteprima che sta per sbarcare in Honduras un’altra bellissima concorrente che risponde al nome di Mercedesz Henger.

I naufraghi che Ilary ha voluto deliziare con questa notizia sono Alessandro Iannoni ed Edoardo Tavassi, entrambi single e speranzosi di innamorarsi nel corso di quest’avventura.

Come molti ricorderanno, la bionda Mercedesz non è affatto un volto nuovo sull’Isola: vi partecipò nel 2016, piazzandosi al terzo posto in finale. Dopo quell’esperienza fu ospite varie volte nei salotti di Barbara D’Urso e di lei il gossip si è occupato a lungo anche per la sua storia, oggi terminata, con l’ex tronista di Uomini e Donne Lucas Peracchi.

Bellissima e nota anche per essere figlia di Eva Henger, non tutti sanno qual è il titolo di studio che ha conseguito: ve lo sveliamo noi!

Non solo modella ed influencer: indovinate che titolo di studio ha Mercedesz Henger

Nel video di presentazione mandato in onda in puntata, Mercedesz ha spiegato: “A me piacciono gli uomini che mi fanno ridere tantissimo, ma che sono anche sensibili. Un uomo per me deve essere sensibile. Fisicamente mi piacciono gli uomini alti, tartaruga e bicipiti non sono strettamente necessari”. Non ha però svelato il nome del naufrago che potrebbe interessarle, anticipando solo un bacio per lui.

A colpire tutti è certamente la bellezza della figlia di Eva Henger, ma c’è da dire che la bella naufraga è anche una ragazza brillante e piena di risorse: non tutti sanno che oltre alla tv e al mondo dei social, Mercedesz ha frequentato la scuola internazionale San Giorgio a Roma e poi ha conseguito una laurea in psicologia in Inghilterra.

Ve lo sareste mai immaginato?