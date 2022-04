Netflix, brutta notizia per tutti gli abbonati: cosa sta succedendo in queste ore

Netflix, arriva una brutta notizia per tutti gli abbonati: la società è corsa ai ripari, ecco cosa sta accadendo nelle ultime ore.

Netflix è una società statunitense che opera nella distribuzione via internet di film, serie tv, e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento. La sua produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online è stata ampliata nel 2014.

Netflix corre ai ripari, arriva una notizia che nessuno si aspettava: brutto colpo per tutti gli abbonati

Dalla creazione ad oggi Netflix si è sempre più ampliata. Il 2020 è stato caratterizzato dalla nascita di nuovi competitor e proprio per questo, ha concentrato le sue risorse nella creazione di nuovi contenuti originali. La società è riuscita nel primo trimestre del 2020 a raggiungere ben 182 milioni di utenti complessivi.

A quanto pare, secondo quanto riportato al The Mirror, Netflix avrebbe cancellato molte serie tv e film dopo il calo di abbonati. E allora è corsa ai ripari, e in aggiunta a questa scelta, infatti starebbe valutando un abbonamento a basso prezzo ma con la pubblicità per evitare un ulteriore fuga di abbonati e attirarne dei nuovi. Lo avrebbe riportato il Wall Street Journal. Scelta che di fatto sarebbe una conseguenza del momentaneo, si spera, calo di abbonati alla società, avvenuto nel mese di aprile.