“Il padre di mio figlio non mi dà un euro”: il triste racconto della showgirl; ecco cosa ha rivelato sul suo ex.

Sul piccolo schermo si mostra sempre solare e sorridente, ma la famosa showgirl non si trova a vivere una situazione semplice. Da ben tre anni è una mamma single, che riesce ad andare avanti solo grazie al suo lavoro.

Intervistata da Nuovo Tv, la showgirl ha raccontato i dettagli della sua situazione, spiegando che il padre del suo bambino non contribuisce al mantenimento. In seguito le sue parole.

La dolorosa confessione della showgirl: “Il padre di mio figlio non mi dà un euro”

“Devo guadagnare altrimenti chi manda avanti la casa, paga la tata, i vestiti, la scuola, il corso di nuoto e il resto?”. È Paola Caruso a parlare, spiegando come solo grazie al suo lavoro riesce a mantenere il suo bambino. In un’intervista a Nuovo Tv, l’ex Bonas di Avanti un altro ha spiegato che Francesco Caserta, il padre del suo Michelino, non è mai stato presente: “Il padre non mi ha mai dato un euro, non ha mai pagato un affitto e non ha mai fatto un regalo al bambino, nemmeno per il suo compleanno.”

La showgirl, quindi, deve contare solo sul suo lavoro, attraverso i social e in tv. E, a questo proposito, ha sottolineato la sua gratitudine nei confronti di Barbara D’Urso, grazie alla quale ha conosciuto la sua mamma biologica, Imma. “È speciale, mi è stata vicino durante tutta la gravidanza. Se non ci fosse stata lei, non avrei potuto mantenere mio figlio e questo lo sanno tutti.”

E a proposito di Barbara D’Urso, Paola Caruso è stata anche protagonista dell’attuale edizione de La Pupa e il Secchione Show, nei panni di pupa. La showgirl, però, è stata squalificata in seguito ad un lite molto accesa con Mila Suarez: durante la discussione, Paola ha aggredito la collega. Successivamente è tornata in studio per scusarsi e le due hanno avuto modo di chiarire, grazie all’intervento della D’Urso. Voi state seguendo la trasmissione di Italia Uno?