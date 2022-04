Quando andrà in onda la finale di Amici 21? Colpo di scena

Vi state chiedendo anche voi quando andrà in onda la finale di Amici 21? Si tratta di un vero colpo di scena: cosa potrebbe accadere.

È il momento che tutti stanno aspettando da quando è iniziata questa fase serale di Amici 21: quando andrà in onda la finale? Iniziata a partire da Settembre scorso, questa ventunesima edizione del famoso talent ha saputo confermarsi, sin dalla sua prima puntata, piuttosto imperdibile. E, settimana dopo settimana, non ha mai perso occasione di poterlo affermare sempre di più.

La fase finale di Amici 21 è iniziata ben sei settimane fa ed ha saputo regalare in ciascuna delle sue puntate delle emozioni incredibili. Tuttavia, come ogni “gara” che si rispetti, anche il famoso talent di Maria De Filippi è pronto a chiudere i battenti. E, quindi, ad eleggere il suo vincitore. A proposito, ma quando andrà in onda la finale? Se avete fatto molta attenzione alle parole di Stash nel corso dell’ultima puntata – quella che visto l’uscita di un amatissimo talento della scuola – il giovane giudice ha detto che mancano esattamente tre puntata all’attesissima finale. Stando a quanto si apprende da Optimagazine, però, sembrerebbe che non sia affatto così. Scopriamo insieme qualche cosa in più.

Amici 21, quando andrà in onda la finale? Pazzesco!

Il discorso da fare su quando andrà in onda la finale di Amici 21 è piuttosto complicato! Procediamo con ordine. Inizialmente, infatti, l’ultima puntata sarebbe dovuta andare in onda Sabato 14 Maggio, eppure c’è un altro evento che potrebbe seriamente cambiare tutti i piani. In quella stessa sera, infatti, a Torino andrà in onda l’Eurovision Song Contest. Pertanto, c’è la serissima possibilità che l’ultima puntata del talent di Maria De Filippi possa essere rimandato a Domenica 15 Maggio. Reggetevi forte, però: secondo Optimagazine, potrebbe essersi un ulteriore cambio di programmazione!

Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la finale di Amici non sia nemmeno prevista per il 14 o 15 Maggio, bensì per il 28 Maggio. Avete letto proprio bene, si! Il programma di Maria De Filippi potrebbe essere allungato di ben due settimane. Al momento, non ne abbiamo conferma, ma secondo Optimagazine sembrerebbe essere così.

Chi è rimasto in gara?

Dopo l’ultima eliminazione di LDA, chi è rimasto in gioco? Il team di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro ha a disposizione: Serena e Nunzio, entrambi ballerini, Alex e Sissi, due talentuosi cantanti. La squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, invece, è formata da Michele e Luigi. Infine, nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini sono rimasti Albe e Dario.

Chi sarà il vincitore di questa edizione?