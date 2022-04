Sangiovanni inarrestabile: grandiosa novità in arrivo, tutti a bocca aperta

Continua la scalata al successo di Sangiovanni, tra gli ex allievi di Amici 20 più amati: la novità di queste ore ha dell’incredibile!

Da oltre vent’anni la scuola di Amici sforna decine e decine di talenti molti dei quali hanno trovato nella danza, nella musica o anche in altri rami dello spettacolo la loro strada. Tra questi c’è sicuramente Sangiovanni, grande protagonista della scorsa edizione del talent che, nonostante la giovanissima età, si sta confermando un grande artista anche fuori dalla scuola che lo ha reso famoso.

Reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, dove è riuscito a classificarsi al quinto posto con la canzone Farfalle, ha anche visto trionfare il suo brano nelle classifiche ottenendo addirittura il doppio disco di platino.

Proprio in questi giorni sta riscuotendo tantissimo successo il nuovo singolo Cielo dammi la luna, tratto dal suo nuovo album Cadere volare. Proprio nel video dell’omonimo brano, il fidanzato di Giulia Stabile ha lasciato tutti di stucco mostrandosi per la prima volta col nuovo taglio di capelli a cui non eravamo abituati. Scelta che ha poi anche spiegato al suo pubblico, curioso di scoprirne le motivazioni.

Inoltre, per la gioia di coloro che lo hanno sempre sostenuto, a breve inizierà il suo tour che lo vedrà cantare in varie località italiane. Ora, un’altra clamorosa notizia sta facendo esultare i fan di Giovanni Pietro Damian (questo il suo vero nome): c’entra Netflix!

Sangiovanni, notizia bomba che riguarda Netflix: cos’è successo

E’ previsto per il prossimo 4 maggio l’arrivo su Netflix della stagione finale di Summertime, la serie italiana che tanto successo ha riscosso con le prime due stagioni. Merito del talento dei suoi protagonisti, tra cui appaiono grandi talenti come Ludovico Tersigni e Amanda Campana, e di una trama avvincente che ha catturato l’attenzione di tanti telespettatori.

Tanti i colpi di scena in arrivo, oltre ad un a new entry come Cristiano Caccamo che tutti attendono con impazienza. Ma c’è un’altra grande novità che lascerà non pochi di stucco.

La pagina ufficiale della piattaforma streaming ha appena pubblicato il trailer della nuova stagione e la colonna sonora scelta è proprio un brano di Sangiovanni. Si tratta del singolo Scossa, che uscirà proprio in questi giorni. “Nuova canzone di Sangiovanni, vibes estive e Cesenatico…dobbiamo dirvi altro? #Summertime stagione finale in arrivo il 4 maggio”, si legge nel post.

Ancora complimenti vivissimi a Sangiovanni!