Un’altra verità è pronta ad arrivare su Canale 5, ma cosa sappiamo sul cast e la trama? Ecco le anticipazioni della prima puntata.

Sono trascorse alcune settimane dai finali di stagioni di “Più forti del destino” e “Fosca Innocenti”, eppure Canale 5 è pronto ad appassionare nuovamente il suo pubblico con una nuova ed imperdibile miniserie tv. Stiamo parlando proprio di “Un’altra verità”.

Una serie tv completamente inedita, quella che andrà in onda su Canale 5 a partire da questa sera, Mercoledì 27 Aprile. E che, senza alcun dubbio, darà la possibilità ai suoi telespettatori di affezionarsi alla sua storia. In attesa di scoprire, però, cosa accadrà stasera, siete pronti a scoprire la trama e il cast?

Trama e cast di Un’altra verità

Sulla stessa scia di Fosca Innocenti, anche Un’altra verità ha un unico obiettivo: risolvere un mistero. La protagonista della miniserie, infatti, è Audrey che – anni prima – è riuscita a sopravvivere ad un brutale serial killer. Tutto sembra procedere per il meglio e la donna, a distanza di anni, è riuscita a rifarsi una vita dopo questa tremenda parentesi, ma molto presto la situazione cambia radicalmente. Itsas, è proprio questo il nome con cui è soprannominato l’uomo, sembrerebbe essere ritornato. A dargliene la conferma, è l’omicidio di una giovanissima donna! È realmente così? Chissà! Una cosa è certa: questi sei episodi, suddivisi in due puntate, saranno davvero da cardiopalma! Non temete se non riuscite a seguirli: su Mediaset Play è possibile rivedere tutte le sue repliche.

A vestire i panni di Audrey, è la giovanissima Camille Lou. Attorno al suo personaggio, però, ci sono tantissimi altri attori di un certo calibro. A partire, quindi, Annelise Hesme, che veste i panni di sua mamma, fino a Thierry Neuvic, nel ruolo di comandante della polizia.

Cosa accadrà stasera?

Come dicevamo, quindi, la prima puntata andrà in onda questa sera. A differenza, invece, dell’ultima che, a quanto pare, sarà trasmessa il 10 Maggio. Siete curiosi, però, di sapere cosa accadrà? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe la prima puntata sarà ambientata ad oggi. E presenterà Audrey come donna, madre ed apprezzata avvocatessa. La giovane, quindi, verrà sconvolta da una notizia choc: verrà ritrovato il corpo di una ragazza che le fa immediatamente ipotizzare il serial killer da cui è sfuggita nel lontano 2003. A questo punto, quindi, i telespettatori assisteranno ad un viaggio a ritroso per capire cosa è successo in quegli anni.

Noi stasera non ce la perderemo, voi?