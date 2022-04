Anna Tatangelo lascia i suoi fan completamente di stucco con la sua decisione

Anna Tatangelo ha lasciato tutti i suoi fan completamente di stucco con questa sua decisione: avete visto anche voi cosa ha fatto?

In questi ultimi giorni, non si fa altro che parlare di lei: Anna Tatangelo! A distanza di poco più di un anno dall’ufficializzazione della sua relazione con Livio Cori, l’amata cantante di Sora è già ritornata single?

A lanciare la clamorosa indiscrezione, come raccontato anche in un nostro articolo, è stato il settimanale Chi. Qualche giorno fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, il giornale diretto da Alfonso Signorini ha fatto sapere che tra Anna Tatangelo e Livio Cori sarebbe già finita. È davvero così? Al momento, non possiamo darvi alcuna conferma. Nessuno dei due diretti interessati, infatti, ha proferito parola in merito. Quello di cui vi possiamo parlare, invece, è della decisione che, diversi giorni fa, la cantante di Sora ha preso, lasciando di stucco tutti i suoi ammiratori. Avete visto anche voi cosa ha fatto?

Anna Tatangelo, la decisione lascia tutti di stucco: cos’è successo

Sappiamo benissimo che Anna Tatangelo ama condividere ogni cosa col suo pubblico social. E così, dopo aver pubblicato una foto di suo padre, l’amata cantante di Sora non ha perso occasione di poter rendere partecipi il suo pubblico su una decisione del tutto inaspettata, che li ha lasciati davvero di stucco. Cos’è successo? Assolutamente nulla di grave, ma la giovanissima Tatangelo ha scelto di modificare nuovamente il suo look!

Non è assolutamente la prima volta che Anna Tatangelo sceglie di modificare la sua immagine, ma stavolta ha sorpreso davvero di tutto. Diversi giorni fa, la cantante si è mostrata con il suo nuovo taglio di capelli. Ed ha letteralmente lasciato tutti i suoi sostenitori a bocca aperta per la sua incredibile bellezza.

Non sappiamo cosa abbia spinto Anna Tatangelo a cambiare look, ma quello che non possiamo fare a meno di farvi notare è la sua bellezza. Che sia col capello corto o no, la cantante è sempre incantevole. Siete d’accordo?