Un’altra verità, le anticipazioni della puntata di Mercoledì 4 Maggio: scoperta choc, trovato un cadavere sulla spiaggia, brutta notizia.

È appena terminata la prima puntata di “Un’altra verità”, che dire? Davvero pazzesca! Ricca di intrighi e di mistero, la nuova miniserie di Canale 5 ci fa chiaramente comprendere quanto le sue prossime puntate saranno piuttosto imperdibili.

Se la prima puntata di Un’altra verità è stata imperdibile, state certi che la seconda – quella che andrà in onda Mercoledì 4 Maggio, per intenderci – lo sarà ancora di più. Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate sul web, infatti, sembrerebbe che continueranno le ricerche sul serial killer delle ragazzine, ma che ci sarà anche una scoperta choc. A quanto pare, infatti, verrà rinvenuto sulla spiaggia il cadavere di una ragazzina scomparsa. Una bruttissima notizia, quindi, ma che fa seriamente pensare alla protagonista che Itsas è tornato. Scopriamo tutti i dettagli.

Un’altra verità del 4 Maggio, le anticipazioni: drammatica scoperta in spiaggia

A quanto pare, la seconda puntata di Un’altra verità in onda Mercoledì 4 Maggio sarà ricca di colpi di scena. Il filone conduttore, ovviamente, sarà sempre uno: trovare il serial killer di ragazzine! Nel corso della terza e quarta puntata, infatti, ci saranno nuove vittime e nuovi casi di risolvere.

Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, quindi, nel corso del terzo episodio verrà trovato il cadavere della giovane Madeleine. Pauline, nonostante sia all’ottavo mese di gravidanza, a questo punto vuole scoprire il colpevole. E chiede l’aiuto di suo padre, il commissario. Nel quarto episodio, invece, i genitori di Elaura riceveranno una bruttissima notizia: la loro figlia, recentemente scomparsa, è stata ritrovata morta. Cosa accadrà?

Quando andrà in onda l’ultima puntata

Inizialmente, si vociferava che Un’altra verità prevedesse soltanto due puntate. E che il finale di stagione, quindi, ci sarebbe stato il 4 Maggio. A quanto pare, invece, sembrerebbe che non sia affatto così. La terza ed ultima puntata della miniserie, infatti, è prevista per il 10 Maggio. Un cambio di programmazione, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, terrà tutti incollati davanti allo schermo.

Vi sta piacendo questa nuova serie tv? A noi si, tantissimo!