Barù, dopo il GF Vip non solo il ristorante: ecco dove e con chi lo rivedremo in tv

Molti lo hanno conosciuto e seguito al GF Vip 6, ma Barù tornerà prestissimo in tv: curiosi di scoprire in quale programma lo rivedremo?

Nonostante sia entrato in corsa nella casa del GF Vip 6, è stato uno dei più grandi protagonisti della scorsa edizione del reality di Canale 5 tanto che il pubblico lo ha fatto arrivare sul podio. Proprio lui che, così poco propenso ad esternare emozioni, rappresenta forse il concorrente meno adatto ad un programma del genere.

Ma è stata forse proprio questa la forza di Barù alias Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, nobile toscano già noto per essere il nipote di Costantino della Gherardesca. Quel suo apparente ‘distacco’ da tutto e tutti, condito da uno humor sottile ed un certo aplomb alquanto raro in tv, lo ha reso evidentemente simpatico e interessante agli occhi dei telespettatori.

Durante i mesi in cui è stato rinchiuso nella casa più spiata d’Italia, la cosa che subito è balzata agli occhi di tutti è stato il suo spiccato talento per l’arte della cucina. Non a caso, Barù è un esperto enologo. Grazie ad un viaggio in Argentina realizzato nel 2006, ha scoperto la passione per i vini. In Patagonia ha lavorato per l’azienda vino argentino più famoso, la Bodega Noemia.

Conclusa l’esperienza al GF Vip, il mese scorso il nobile toscano aveva annunciato a Verissimo di voler aprire un ristorante temporaneo a Milano dove poter gustare carne alla brace. La data di inaugurazione è fissata per il 10 maggio, ma questa non è l’unica novità per l’ex gieffino! Prestissimo lo rivedremo in tv in un nuovo programma, scopriamo dove e quando!

Barù tra i protagonisti del nuovo programma di Tv8: indovinate cosa farà

Come aveva già anticipato nel salotto di Silvia Toffanin, Barù non ha mai escluso un ritorno sul piccolo schermo. E infatti, da lunedì 2 maggio lo vedremo in onda su Tv8 nel nuovo cooking show intitolato Alessandro Borghese Celebrity Chef. Il famoso chef sarà quindi alla guida di un gruppo di volti noti nello spettacolo che si sfideranno a colpi di ricette e tra questi ci sarà appunto anche il nostro Gherardo.

Ma le sorprese non sono finite qui! Ci saranno altri concorrenti amatissimi e la sfida avverrà tra coppie: Barù giocherà insieme a Fatima Trotta; poi ci saranno Giorgia Palmas e Filippo Magnini, Aurora Ramazzotti e Jake La Furia, Enrico Bertolino e Melissa Satta.

La giuria che dovrà valutare i piatti proposti durante la serata sarà formata dalla giornalista Angela Frenda, dallo chef stellato Enrico Bartolini e, ovviamente, dai clienti del ristorante in cui è ambientato il cooking show.

Non poteva esserci una sfida migliore per il simpatico Barù: un’ottima occasione per dimostrare ancora una volta il suo talento ai fornelli!