Claudio Amendola può festeggiare: la notizia lo lascia completamente di stucco

Claudio Amendola può festeggiare, la splendida notizia coglie tutti di sorpresa e lascia di stucco: cosa è successo? Scopriamolo!

Attore amatissimo sulle scene, l’esordio di Claudio Amendola davanti la telecamera è lontano ma il suo successo ha acquisito nel tempo molta risonanza tanto da renderlo oggi uno degli attori più seguiti sul piccolo e sul grande schermo.

Impossibile dimenticarlo nella seguitissima fiction in onda sui canali Mediaset, I Cesaroni. Oggi Claudio Amendola è il protagonista di una nuovissima fiction stavolta in onda sulla Rai. Stiamo parlando di Nero a Metà. Abbiamo assistito lo scorso Lunedì 25 Aprile alla quarta puntata e non vediamo l’ora di sapere cosa succederà nella prossima che andrà in onda il 2 Maggio. A proposito delle puntata che interessano la serie, c’è una bellissima notizia che riguarda proprio la fiction che vede Claudio Amendola come attore protagonista. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Claudio Amendola, splendida notizia per l’attore che lascia tutti senza parole

Se le prime due stagioni di Nero a Metà hanno fatto faville in onda sulla Rai, la terza stagione ‘vola’, letteralmente. La fiction ancora una volta si rivela la più seguita all’interno del palinsesto che vede le principali reti televisive emittenti farsi la concorrenza a suon di fiction e di reality.

Lunedì 25 aprile è andata in onda su Rai 1 la terza puntata di Nero a Metà, mentre su Canale 5 è stata trasmessa in diretta una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Benché, L’Isola sia un reality pronto a regalare momenti inediti e colpi di scena inaspettati, si può dire in questo caso che il colpo di scena l’abbia regalato proprio Claudio Amendola con la ‘sua’ Nero a Metà. Una splendida notizia per l’amatissimo attore che può così festeggiare e che lascia tutti a bocca aperta!

Nero a Metà si rivela la fiction in onda più seguita e sbaraglia la concorrenza battendo L’Isola dei Famosi con uno share altissimo. Oltre 4 milioni e 228 mila telespettatori sintonizzati sulla rete Rai pronti ad appassionarsi ai nuovi episodi dell’amatissima fiction. Un vero e proprio successo, non credete?