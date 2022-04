Dolca è uscita di scena ne Gli Eredi della terra ma l’attrice ha conquistato tutti: l’avete vista fuori dal set?

Ha interpretato Dolca ne Gli Eredi della terra, ma avete visto com’è l’attrice fuori dal set? Vedere questo scatto social vi lascerà senza parole.

Gli Eredi della terra è una serie televisiva spagnola che ha avuto inizio il 17 aprile su canale 5. Al centro dell’attenzione c’è il protagonista Hugo Llor. Nella prima fase è giovanissimo, un adolescente ed è interpretato da David Solans, mentre in età adulta è interpretato da Yon Gonzales.

Suo padre muore e per questo sono costretti ad abbandonare la casa. Sua sorella va in un convento e sua madre va lavorare come domestica da un signore. Lui invece grazie a Arnau Estanyol, uno degli uomini più rispettati di Barcellona, comincia a lavorare in un cantiere navale. Purtroppo, Arnau viene ucciso. Anche suo moglie in preda al dispiacere muore e al ritorno del figlio Bernart, quest’ultimo lega con Hugo, perchè scopre del legame con la sua famiglia. Ad un certo punto Bernart cerca di vendicarsi ma viene arrestato.

Hugo accusato dal paese fugge e comincia a lavorare per gli giudei. Ed è proprio qui che si innamora di Dolca, una giovane promessa in sposa a suo cugino. Si amano e lei gli si concede. Dolca è una giovane ragazza, è bellissima e molto dolce. Ma avete visto l’attrice che ha interpretato questo personaggio femminile fuori dal set?

Gli eredi della terra, vedere l’attrice che ha interpretato Dolca fuori dal set lascia senza parole

Dolca è la giovane ragazza giudea che si innamora di Hugo, protagonista della serie Gli Eredi della terra. I due giovani non possono stare insieme, lei è promessa in sposa a suo cugino e lui è cristiano.

Lei gli si concede. Gli accadimenti però portano i cristiani ad aggredire gli giudei ed arrivano anche nel luogo dove vive la ragazza, Hugo e tutti gli altri membri. La scelta è una, convertirsi o morire. La giovane decide di non farlo e in piazza viene uccisa. Sarà poi il re, troppo tardi, a far finire questa barbarie. Dolca è così uscita di scena dalla serie. Questo personaggio femminile è stato interpretato dall’attrice Gabriela Andrada.

Eccola fuori dal set: cosa ne pensate vedendo questo scatto? Il talento abbiamo visto non le manca assolutamente, ma anche la bellezza. Ne Gli eredi della terra era bellissima ma anche fuori dalla pellicola è un incanto. Ha uno sguardo magnetico, occhi grandi, capelli ricci: che dire, Gabriela è meravigliosa!