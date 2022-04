Dopo quasi 4 anni si sono detti addio: la verità salta fuori solo ora

La star mondiale e il suo giovane fidanzato si sono detti addio: lo rivela The Sun secondo cui la rottura risalirebbe in realtà a mesi fa.

La loro storia d’amore era iniziata suscitando non poco clamore e la loro separazione non è da meno. La cantante di fama planetaria, che con la sua musica ha scritto non una pagina ma diversi capitoli di storia contemporanea, sarebbe tornata di nuovo single.

Stiamo parlando di Madonna, che da quasi 4 anni era felicemente in coppia con Aklhamalik Williams, di circa 35 anni più giovane. A rivelare la chiusura è The Sun. In effetti, già dallo scorso gennaio (mese in cui sarebbe avvenuta la rottura) i due non erano più apparsi insieme in pubblico.

The Sun spiega che l’addio sarebbe dovuto all’eccessiva differenza d’età, ma che comunque tra loro sarebbe rimasto un buon rapporto. Inoltre, il celebre quotidiano aggiunge che la cantante e il ballerino si sarebbero lasciati, come anticipato, dallo scorso gennaio senza darne notizia attraverso comunicati stampa o altri mezzi ufficiali.

Attualmente Madonna si starebbe dedicando moltissimo al lavoro ed alla vita sociale e familiare, inclusi ovviamente i figli: “Ha un programma fitto di appuntamenti e lavora alla sua pellicola autobiografica”.

Madonna e il compagno si sono detti addio: com’era nata la loro storia d’amore

“Con Ahlamalik le cose si erano raffreddate da un po’ di tempo. C’è ancora molto amore tra di loro ma per ora hanno deciso di lasciarsi. Vanno d’accordo e non ci sono cattivi sentimenti, ma sono in momenti diversi della vita”, si legge sul tabloid britannico. Dopo aver trascorso sotto lo stesso tetto i mesi della pandemia, il ballerino ora sarebbe tornato a vivere a casa sua ed ognuno dei due sarebbe impegnato in progetti lavorativi differenti.

Nato a Sacramento nel 1994 e cresciuto a Las Vegas, Williams ha lavorato allo spettacolo One in memoria di Michael Jackson e nel 2015 accompagnò Madonna nel tour mondiale Rebel Heart. Nel 2019 erano iniziate a circolare voci sulla loro storia e dopo poco infatti la stessa cantante ufficializzò il legame tramite social.

La notizia rattristerà non poco i fan di Madonna che in questi anni l’hanno vista tanto felice accanto a Williams. Ma chissà che tra loro non sia ancora detta l’ultima parola!