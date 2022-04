Elena Morali, sapete chi è la sorella? Eccole insieme

Elena Morali, sapete chi è la sorella della famosa showgirl? Eccole insieme; impossibile non notare la somiglianza.

State seguendo questa edizione de La Pupa e il Secchione Show? Ieri è andata in onda la semifinale del programma condotto da Barbara D’Urso, che terminerà il prossimo martedì con tante sorprese e colpi di scena. E tra le pupe ancora in gara c’è anche lei, Elena Morali.

La showgirl è in coppia con Aristide Malnati, con cui ha creato una bella amicizia. E, proprio per lei, nel corso della puntata di ieri, è arrivata una meravigliosa sorpresa: la sorella Chiara è arrivata in studio per lei! Un momento davvero emozionante, eccole insieme.

Elena Morali, avete mai visto la sorella Chiara? Due gocce d’acqua

Elena Morali è una delle protagoniste de La Pupa e il Secchione Show 2022. La showgirl 32 enne ha partecipato a diverse trasmissione tv, tra cui L’Isola dei famosi e, attualmente, è una delle ‘pupe’ più in vista nella trasmissione di Barbara D’Urso. Dove, proprio ieri, ha ricevuto una sorpresa incantevole. Ha incontrato la sorella minore Chiara, che è entrata in studio per lei! Un lungo abbraccio tra le due sorelle Morali ha emozionato tutti. Siete curiosi di vedere Chiara? La somiglianza è davvero evidente:

Eh si, davvero incantevoli: la bellezza e la dolcezza sono doti di famiglia. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire tutte le sorprese che ci attenderanno nell’ultima, attesissima, puntata de La Pupa e il Secchione Show.

Proposta di matrimonio a La Pupa e il Secchione Show

Se non temete spoiler, c’è una succulenta anticipazione che riguarda proprio la finalissima dello show condotto da Barbara D’Urso. In studio ci sarà una proposta di matrimonio dolcissima… Indovinate per chi? Si, proprio per lei, Elena Morali! In studio arriverà il suo compagno, Luigi Mario Favoloso, che le chiederà di diventare sua moglie. La Morali, ovviamente, non esiterà a rispondere di si ma per scoprire i dettagli della puntata bisognerà attendere il prossimo martedì. Noi non vediamo l’ora, e voi!