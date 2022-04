Elisabetta Canalis ha recitato al cinema e in televisione, ricordate la showgirl nella serie Carabinieri?

Era il 1999 quando Elisabetta Canalis veniva scelta come velina mora nel tg satirico Striscia la notizia. Ha ballato sul bancone del programma fino al 2002 in coppia con Maddalena Corvaglia. Dopo questa esperienza si aprono per lei le porte del mondo dello spettacolo.

Dopo diversi calendari diventa valletta in due edizioni del programma sportivo Controcampo e negli stessi anni abbraccia anche l’arte della recitazione. La Canalis ha recitato al cinema e in televisione ma uno dei primissimi ruoli che ha portato in scena è stato quello di Alessandra Ferri nella famosa serie televisiva Carabinieri: ricordate com’era allora la showgirl?

Elisabetta Canalis, la ricordate nella serie televisiva Carabinieri? Era giovanissima

La showgirl ha un profilo instagram molto seguito ed è molto attiva. Pubblica spesso scatti in cui mostra i suoi look pazzeschi, dal casual all’elegante e sportivo. Ma spesso si mostra anche senza trucco, sfoggiando una bellezza tutta al naturale.

Diverse volte pubblica dei video in cui filma la trasformazione del prima e dopo il make up. Sappiamo che vive a Los Angeles insieme al marito Brian Perri, dal quale ha avuto una figlia, Skyler Eva. Ma non dimentica la sua terra d’origine e spesso torna in Italia, sia per lavoro, ma anche per trascorrere del tempo con la sua famiglia o passare dei giorni di vacanza. Elisabetta è una showgirl, un’attrice e una conduttrice. Nell’ambito della recitazione ha interpretato diversi ruoli, al cinema e in televisione. Uno dei primissimi personaggi portati in scena è quello di Alessandra Ferri nella serie televisiva Carabinieri: ricordate com’era allora?

Ecco uno scatto ripreso da una scena della serie in cui vediamo la bella showgirl. In Carabinieri ha recitato dal 2003 al 2004, quindi nella terza e quarta stagione. Ha interpretato la sorella del Maresciallo Ferri ed esce di scena andando a convivere con il brigadiere Luigi Testa, interpretato da Roberto Farnesi. Grazie alla serie Elisabetta Canalis ha cominciato a muovere i primi passi nella recitazione e negli anni successivi non sono mancati nuovi e importanti ruoli.