Ha detto ‘no’ alla chirurgia plastica: “Non voglio competere con le più giovani”

Ha detto NO alla chirurgia plastica, l’amatissima attrice si piace al naturale: “Non voglio competere con le più giovani”

E’ un personaggio amatissimo nel mondo dello spettacolo italiano. Il set è la sua seconda casa. Sono più di 40 anni ormai che l’amatissima attrice ha esordito davanti le telecamere e da quel momento con la sua indiscutibile bellezza e con le sue doti artistiche è riuscita a conquistare tutti noi.

Nel corso di questi anni in cui la sua carriera è andata progredendo, la talentuosa attrice ha visto emergere su di sé i primi segni del tempo. La cosa però non l’ha affatto portata a pensare di dover ricorrere a qualche ritocchino estetico al fine di star bene con sé stessa. Elena Sofia Ricci è una delle attrici più amate e più seguite sul piccolo schermo ma non solo. Il suo successo l’ha condotta a vette molto alte tanto da renderla un volto ‘icona’ nel mondo dello spettacolo. Conosciamo molto bene il suo ‘curriculum artistico’ perché non ci siamo persi un’apparizione da parte dell’attrice sul piccolo schermo. Ad oggi, l’attrice veterana dei set, sebbene siano trascorsi degli anni non ha ceduto e non ha intenzione di cedere alla chirurgia plastica, alla quale ha detto un secco No! “Non mi sfracello con la chirurgia plastica”, ha fatto sapere durante un’intervista.

Elena Sofia Ricci dice ‘no’ alla Chirurgia Plastica

C’è chi dice di non lavare mai il viso, chi alla chirurgia ricorre prima che i segni del tempo si facciano evidenti sul proprio volto e chi invece come Elena Sofia Ricci che ha detto no alla chirurgia estetica. L’attrice non intende ricorrere a mezzi che vadano ‘contro natura’ per salvaguardare la propria estetica. “Non mi sfracello con la chirurgia estetica perché più riempi la faccia più cade sotto il peso della gravità. Preferisco far cadere quel poco che ho. Può sempre servire una bella e affascinante cinquantenne. Se divento un muppet non posso più fare nulla“, ha raccontato l’attrice che farebbe quindi capire che non ha alcuna intenzione di ‘competere’ con colleghe più giovani pronte ad esordire davanti la telecamera.

Una scelta ad oggi ‘coraggiosa’ potremmo dire, quella di Elena Sofia Ricci che ha accettato ed accetta su di sé i segni del tempo. Tuttavia, possiamo anche dire che a 60 anni compiuti, è una donna non solo talentuosa ma anche bellissima. Voi non trovate?