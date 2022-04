Isola dei Famosi, esplode la rabbia dei coniugi Russo contro Guendalina Tavassi: quella scelta non è andata proprio giù

Altro durissimo scontro a L’Isola dei Famosi: Guendalina viene attaccata da Clemente e Laura per una scelta sul cibo, ecco cos’è successo.

La sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi verrà ricordata soprattutto per i caratteri fumantini e ben delineati dei suoi personaggi. Oltre a Floriana Secondi, Gustavo e Jeremias Rodriguez, un’altra naufraga spesso al centro delle polemiche è Guendalina Tavassi. Se da un lato infatti l’ex gieffina romana è amatissima dal pubblico come suo fratello Edoardo, non sono pochi i concorrenti che mal tollerano i suoi comportamenti.

Nel daytime di oggi, 27 aprile, abbiamo visto un’altra accesissima lite scoppiata proprio a seguito di una sua decisione sul cibo. Dopo aver trovato due cocchi tra le insenature insieme a Carmen Di Pietro, ha scelto di non condividerli con l’altro gruppo.

Nicolas Vaporidis ha subito manifestato di non essere d’accordo, ma la Tavassi è stata irremovibile. Quando i naufraghi dell’altro gruppo sono venuti a saperlo, non l’hanno presa affatto bene. In particolare, sono stati Clemente e Laura ad infuriarsi: “Capisci il casino? Lei appena vede cibo…”, ha detto la moglie dell’ex pugile casertano.

Dal canto suo, Guendalina si è difesa spiegando di aver già dato loro metà del ‘bottino’ e di essere libera di tenere per sé o offrire agli altri ciò che vuole. “Che polemica, siete più attaccati al mangiare voi”, ha continuato rivolgendosi ai coniugi Russo. A questo punto, né Clemente né Laura si sono più trattenuti e hanno dato sfogo alla loro furia.

Isola dei Famosi, scoppia una lite furibonda: i Russo attaccano Guendalina che si difende

Non sopportando l’accusa di essere attaccato al cibo, Clemente ha sbroccato ed ha urlato: “Ma smettila Guenda, posso dirti una cosa? Sai che c’è di nuovo? Pigliati tutto, ora apriamo le danze”, poi alla moglie ha detto: “Ma veramente ci stiamo facendo manovrare da questi due?”.

La Tavassi non è certo rimasta a guardare: “Ma manovrare da chi? Questi due chi?”, ha detto mentre la Maddaloni le si è avvicinata fin troppo. “Ma perché mi vieni sotto? Perché ti alzi e vieni sotto? A me questo atteggiamento non piace”, ha sottolineato invitando Laura a moderare i toni. “Vai a mangiare, buon appetito”, ha concluso la bionda sportiva.

Innervosito anche dall’atteggiamento di Nicolas Vaporidis, compagno di squadra di Guenda, Clemente se l’è presa anche con lui: “Allora basta, due squadre, scegliete voi dove stare. Tu chi sei? La Svizzera? Che fai? Di là o di qua, scegli!”. L’attore ha subito replicato difendendo la propria posizione: “Oh, Clemente ma ti sei impazzito pure tu? Abbiamo deciso di dividerci il cibo, il cocco l’ha trovato lei, io non sono d’accordo, mo che caz** vuoi? Non posso obbligare le persone”.

Insomma, le premesse per una puntata di venerdì da non perdere ci sono tutte. Siete d’accordo?