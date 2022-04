Loretta Goggi, indiscrezione clamorosa: cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni

Loretta Goggi, la clamorosa indiscrezione sull’amatissima cantante e conduttrice televisiva: cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni!

Nata nel pieno degli amatissimi anni ’50, Loretta Goggi è ad oggi una grandissima artista nel panorama dello spettacolo italiano. Tutti abbiamo cantato ed ancora oggi guardiamo a squarciagola ‘Maledetta Primavera‘, uno dei singoli di successo della nota artista.

Un volto amatissimo e seguitissimo sul piccolo schermo, Lorella Goggi ci ha conquistati non solo con la sua voce e con i suoi singoli. Anche nelle vesti di personaggio televisivo è riuscita ad entrare nei nostri cuori. La giudice di Tale e Quale Show rientra a pieno tra le grandi icone della musica italiana.

Conduttrice televisiva, cantante di numerosi successi, Loretta Goggi ha raccolto un successo davvero incredibile. Gli anni 60 sono stati per lei indubbiamente caratteristici e formativi dal punto di vista artistico. Ha esordito giovanissima nel mondo dello spettacolo ed in quello della musica. Oggi come allora è un personaggio apprezzatissimo e tutti ci chiediamo, la rivedremo in tv? La clamorosa indiscrezione sulla cantante ci rivela qualcosa!

Loretta Goggi, la clamorosa indiscrezione spiazza tutti

A puntare le luci dei riflettori sull’amatissima Loretta Goggi è il direttore Rai, Stefano Coletta il quale ha fatto trapelare una clamorosa indiscrezione che riguarda proprio la grande artista.

Come responsabile delle reti Rai, Stefano Coletta dovrà occuparsi di trasmettere sulle principali emittenti programmi di intrattenimento di vario a genere. A questo proposito nel corso in un’intervista a L’Autostoppista, avrebbe fatto sapere che tra i suoi progetti ci sarebbe quello di dare il bentornato a Loretta Goggi affidandole la conduzione di un programma tutto suo. Una splendida notizia per la cantante romana! E ricordando la magnifica Raffaella Carrà e l’esperienza su Rai 3, Coletta dice: “Come accadde con Raffaella Carrà quando ero direttore di Rai 3, mi piacerebbe riportare in Rai Loretta Goggi con un suo programma“, ed aggiunge: “Con Raffaella Carrà fu un’esperienza bellissima e un privilegio, con Loretta Goggi potrei avere sicuramente lo stesso risultato che ho avuto con Raffaella. Sono molti anni che non ha un programma suo“.

Sapevate che Loretta Goggi è stata la prima donna a condurre il Festival di Sanremo? Alla conduzione dei programmi tv si è piaciuta molto e ci piacerebbe molto rivederla al timone della conduzione. Chissà, magari la notizia trapelata diventerà presto realtà?