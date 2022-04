Nikita è tra le concorrenti di Pechino Express 2022, ma sapete chi è il suo ex fidanzato? Lo conosciamo benissimo: è proprio lui.

Una serata davvero imperdibile dal punto di vista televisivo, quella che ci attende Giovedì 28 Aprile! Oltre ad una nuova puntata de Big Show e alla quinta di Don Matteo, gli appassionati dei reality e dell’avventura non possono assolutamente perdersi il nuovo appuntamento con Pechino Express 2022.

Iniziato diverse settimane su Sky, il viaggio di Pechino express 2022 continua davvero alla grande. Tra avventura, prove e molto altro ancora, i viaggiatori scelti per quest’edizione del programma continuano a girovagare per l’Oriente. E a superare tappa dopo tappa. Avete già in mente un vostro vincitore? Noi assolutamente no, il viaggio è ancora lungo. Tuttavia, non abbiamo potuto fare a meno di notare la grinta di Nikita Pelizon. In coppia con Helena Prestes, la splendida modella sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere proprio lei la vincitrice del programma. In attesa di scoprirlo, scopriamo qualche cosa in più su di lei. Ad esempio, la Pelizon è bellissima, ma sapete chi è il suo ex fidanzato? È un volto molto noto: di chi parliamo!

Chi è l’ex fidanzato di Nikita Pelizon? È proprio lui

Se anche voi non avete potuto fare a meno di notare il suo spirito battagliero e la sua bellezza, siamo pronti a dirvi ogni cosa sulla sua vita privata. Ad oggi, sembrerebbe che la bella Nikita sia single, ma che in passato sia stata fidanzata con un volto conosciutissimo. Non sappiamo cosa abbia spinto la coppia a dirsi addio per sempre, sia chiaro. Quello che, però, possiamo raccontarvi con certezza è che entrambi hanno preso parte allo stesso programma televisivo. Stiamo parlando proprio alla seconda edizione di Ex on the beach.

Vi starete chiedendo anche voi chi sia l’ex fidanzato di Nikita Pelizon? Ebbene. Proprio di lui: Matteo Diamante. Avete letto bene, si! L’ex naufrago de L’isola dei Famosi, nonché star di Instagram e modello, ha fatto coppia fissa con la Pelizon per diverso tempo. Adesso, però, sembrerebbe che le loro strade si siano divise per sempre.

Lo sapevate?