Rapimento shock a Beautiful: un vero e proprio dramma per i Forrester; cosa accadrà nelle prossime puntate.

I colpi di scena in Beautiful sono all’ordine del giorno. Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma le anticipazioni provenienti dall’America promettono sorpresa ancora più scioccanti. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire in anteprima cosa accadrà, siete nel posto giusto!

Ben presto ci saranno tantissimi colpi di scena per la famiglia Forrester e, purtroppo, non saranno positivi. In particolare, oggi vi parleremo di un rapimento! Proprio così, uno dei personaggi principali della soap sarà rapito… Scopriamo i dettagli.

Beautiful, anticipazioni americane: un rapimento sconvolgerà la famiglia Forrester

Vi abbiamo già parlato del ruolo sempre più centrale che assumerà Vinny Walker in Beautiful. A breve, si scoprirà che è stato proprio l’amico di Thomas a falsificare il test di paternità del figlio di Steffy. Ma non è tutto! Dopo questo colpo di scena, Vinny sarà protagonista di un altro episodio sconvolgente: il ragazzo sarà vittima di un incidente stradale, nel quale perderà la vita. Inizialmente tutti penseranno che a causare lo scontro sia stato Liam Spencer, che sarà arrestato insieme al padre Bill, che ha tentato di coprire il figlio.

Solo in un secondo momento si scoprirà che Vinny, in realtà, si è suicidato e che quindi Liam è innocente. A scoprire la verità sarà proprio Thomas, che, nonostante a lui non convenga, vorrà dire tutto per scagionare il giovane Spencer. Ma attenzione: qualcuno glielo impedirà!

Sarà proprio Thomas, infatti, ad essere rapito! Da chi? Da Justin, l’avvocato e braccio destro di Bill Spencer. L’uomo si rivelerà piuttosto ambiguo… ma perché ha rapito il figlio di Ridge? Ebbene, Justin vuole che Bill e Liam restino in prigione per un motivo ben preciso: impossessarsi della Spencer Publications.

Una svolta decisamente inaspettata ed un lato di Justin che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Non ci resta che attendere la messa in onda in Italia per scoprire tutti i dettagli di questa oscura vicenda. Noi non vediamo l’ora e voi?