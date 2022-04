Tommaso Zorzi, la notizia che lo fa esplodere di felicità: cosa sta per succedere all’ex vincitore del GF Vip.

Continua il periodo magico di Tommaso Zorzi. Dopo la vittoria al GF Vip 5, nel marzo del 2021, per il giovane influencer sono arrivate tantissime splendide novità. Sia da punto di vista sentimentale che lavorativo.

La storia d’amore con l’ex ballerino di Amici Tommaso Stanzani procede a gonfie vele, come anche la sua carriera. A questo proposito, c’è una notizia meravigliosa che riguarda l’ex vincitore del reality condotto da Alfonso Signorini. Una notizia che renderà felici i fan che lo hanno amato nella Casa… Il motivo? Vi raccontiamo tutto nei dettagli!

Splendida novità per Tommaso Zorzi: la notizia lo fa esplodere di felicità

Fan degli ‘Zorzando’ tenetevi forte! Si, perché Tommaso Zorzi e Stefania Orlando stanno per tornare insieme in tv. Parliamo di un duo amatissimo dal pubblico del Grande Fratello Vip: il loro rapporto speciale ha emozionato tantissimo i telespettatori, che ancora oggi seguono le loro avventure attraverso i social. E, ben presto, potranno rivederli insieme sul piccolo schermo! Dove e quando?

Ebbene, Tommaso Zorzi sarà il conduttore di Questa è la mia casa, la versione italiana di This is my house, un format britannico. Il programma partirà il prossimo 6 maggio su Real Time e indovinate chi ci sarà tra i giurati? Proprio lei, la mitica Stefania Orlando, affiancata da Barbara Foria, Roberta Tagliavini e Nicola Conversa. A loro il compito di scoprire chi tra i quattro concorrenti dice la verità: dovranno convincere i giudici che quella che stanno mostrando è proprio la loro casa. Soltanto uno, però, è sincero!

Ma non è l’unica novità per Tommaso: l’ex gieffino sarà presto al timone di un’altra trasmissione, che, come questa, andrà prima in onda su Discovery e poi in chiaro su Real Time. Si tratta di Tailor Made – chi ha la stoffa?: due avventure tutte da vivere per i fan di Tommaso, che, siamo certi, ci regalerà tantissimo divertimento! Buona visione.