E’ ufficiale: il programma non andrà più in onda sulle reti Mediaset

Adesso sembrerebbe essere davvero ufficiale: il famoso programma non andrà più in onda sulle reti Mediaset, bruttissima notizia.

Se ne parlava da diverso tempo di una sua totale assenza dai palinsesti Mediaset, ma adesso sembrerebbe essere arrivata proprio la conferma: il famoso ed amato programma non andrà più in onda sui canali dell’azienda di Cologno Monzese.

Stiamo per avvicinarsi alle battute d’arresto di questa nuova stagione televisiva. I maggiori programmi tv, quindi, si apprestano a chiudere i battiti. E i loro numerosissimi sostenitori sono pronti ad appassionarsi a nuovi ed imperdibili progetti. Per ogni fine, infatti, c’è sempre un inizio. E, come quasi tutti gli anni, anche per la prossima estate sono previsti delle trasmissioni davvero impressionanti. Nonostante Mediaset abbia pensato a qualcosa di straordinario per il suo pubblico, sembrerebbe che abbia definitivamente cancellato dai propri palinsesti un amato programma. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che Publitalia abbia diffuso la programmazione estiva dei suoi canali. E che su nessuno di essi figuri l’amata trasmissione. Ecco di che cosa parliamo.

Il programma non andrà più in onda su Mediaset: bruttissima notizia!

Davvero pazzesca questa stagione televisiva dei canali Mediaset, vero? Tra le tantissime nuove serie tv che l’azienda di Cologno Monzese ci ha regalato – tra cui anche Un’altra verità, che partirà proprio da stasera 27 Aprile – ci sono stati tantissimi altri programmi tv che hanno lasciato il segno. Parliamo, ad esempio, di Big Show con Enrico Papi, ma anche di Zelig. Fate molta attenzione, però: a quanto pare, anche l’estate che verrà sarà ricca di colpi di scena!

Saranno tantissimi i programmi che rivedremo sui palinsesti Mediaset tra qualche mese e che ci faranno compagnia per tutta l’estate. Saranno, però, altrettanto diversi quelli che non vi figurano più. Tra questi, c’è un amato programma. Stiamo parlando proprio di Temptation Island, il famoso docu-reality delle coppie in onda ogni estate su Canale 5. Come dicevamo precedentemente, se ne parlava da diverso tempo di un suo “addio”, ma non c’era mai stata la conferma o la smentita. Adesso, a distanza di settimane dall’indiscrezione, sembrerebbe che la pubblicazione dei nuovi palinsesti estivi da parte di Publitalia ce ne diano la conferma.

A quanto pare, quindi, dovremo fare a meno di Temptation Island. Cosa ne pensate?