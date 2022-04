Abbandona Vite al Limite dopo un tragico lutto: com’è oggi Jeanne Covey? Impensabile

Jeanne Covey ha partecipato a Vite al Limite, ma ha abbandonato il programma dopo un grave lutto: com’è diventata oggi?

Non sempre tutto fila liscia come l’olio a Vite al Limite! C’è chi, infatti, da inizio ad un percorso sensazionale in clinica e batte ogni tipo di record, ma anche chi è costretto ad abbondare il programma per una serie di eventi.

Nel corso di queste dieci edizioni di Vite al Limite, il pubblico del programma ha assistito a tantissimi colpi di scena. Come dimenticare, ad esempio, quello regalatici da Angie Johns, ma anche da Jeanne Covey. Ricorderete, infatti, che la donna aveva scelto di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan per i suoi chili di troppo, ma che nel bel mezzo del suo percorso di dimagrimento ha dovuto abbandonare la clinica per via di un tragico lutto. Insomma, un colpo di scena piuttosto choc: cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Sono trascorsi anni da quando la Covey ha partecipato a Vite al Limite, tentando di dimagrire, ma com’è oggi?

Com’è diventata dopo Vite al Limite Jeanne Covey? Clamoroso

Le condizioni di vita di Jeanne Covey al momento della sua partecipazione a Vite al limite erano davvero insostenibili. Non soltanto perché la donna pesava più di 300 kg, ma anche perché la sua situazione familiare non era affatto delle più floride. Jeanne, infatti, viveva con sua madre, suo padre e ben 9 cani! Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere l’esigenza della trentanovenne ad iniziare una nuova vita grazie all’aiuto del dottor Nowzaradan. Purtroppo, però, non le è stato affatto possibile. Durante il suo percorso in clinica, infatti, la Covey non soltanto ha scoperto la malattia della madre, ma è anche venuta a sapere della morte di suo madre. È proprio per questo motivo che ha abbandonato prestissimo la clinica, dimagrendo molto poco.

Com’è diventata oggi? Siamo riusciti a rintracciare Jeanne su Facebook. E, seppure non sia solita condividere scatti di sé, abbiamo scovata una foto caricata nel Febbraio scorso. Eccola come appare dopo Vite al Limite:

Seppure il cammino di Jeanne sia solo all’inizio, non possiamo fare a meno di notare di come i suoi progressi siano stati piuttosto impressionanti dopo Vite al Limite. Ci auguriamo che la Covey non abbandoni mai questo spirito.