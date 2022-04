“A 80 anni sono solo”: il dramma di cui ha voluto parlare soltanto adesso

Nel corso di una sua intervista, l’amato produttore ha parlato solo adesso di un incredibile dramma: le sue parole lasciano tutti di stucco.

Quando si rilascia un’intervista, si sa, si è soliti raccontarsi come mai prima d’ora. È capitato, ad esempio, a Guido Maria Brera – il marito di Caterina Balivo – che a Il corriere della sera si è lasciato andare ad una rivelazione incredibile sull’educazione impartita ai suoi figli, ma anche del protagonista di questo nostro articolo.

A Il corriere della sera, quindi, l’amato produttore cinematografico non si è affatto trattenuto dal raccontare la sua vita. Giunto all’età di 80 anni e con una carriera alle spalle piuttosto memorabile, ha voluto ripercorrere per filo e per segno la sua vita, fatta di tanti successi e riconoscimenti, e della sua sfera privata. Padre di due adorabilissimi figli, che ad oggi hanno scelto una strada completamente diversa dalla sua e quella della loro madre, e due relazioni importantissimi alle spalle, il produttore si dice parecchio soddisfatto della sua vita pregressa. Ad oggi, però, non può nascondere un filo di amarezza quando racconta il suo dramma: “Ho 80 anni e sono solo”.

Il dramma: “Ho 80 anni e sono solo”, cos’è successo

Se la sua carriera è costellata di successi, non si può dire il contrario sulla sua vita privata. Sposato per più di 20 anni con una famosa attrice e produttrice, il protagonista del nostro articolo ha vissuto una vita piena di soddisfazioni e di gioie. Negli ultimi anni, però, qualcosa è cambiato. E, nonostante sia riuscito a superare brillantemente alcuni problemi di salute, a Il corriere della sera ha rivelato di vivere un dramma: è solo! Stiamo parlando di lui: Vittorio Cecchi Gori.

“Sono solo, ormai. Ho qualche amica. A 80 anni, ho più bisogno di amicizia: non è che mi metto a fare l’imitazione di me stesso”, ha detto Vittorio Cecchi Gori a Il corriere della sera.

La vita privata di Vittorio Cecchi Gori

Nel corso della sua lunga intervista, Vittorio Cecchi Gori ha parlato anche della sua vita privata e delle sue storie. Oltre ad aver rivelato di aver voluto sposare Ornella Muti e di essere rimasto deluso quando la loro storia giunse al termine, l’amato produttore ha rivelato di aver un buon rapporto con Rita Rusic – sua ex moglie, sposata quando lui aveva 40 anni, e dalla quale sono nati due figli: Mario e Vittoria – e di possedere un buon ricordo della sua storia d’amore con Valeria Marini. “È stata una bella storia, anche se un po’ faticosa”, ha detto.

