Chi è Fabrizia Santarelli: Instagram, fidanzato, altezza, Avanti un altro e titolo di studio

Chi è esattamente Fabrizia Santarelli? Scopriamo insieme la sua età ed altezza, titolo di studio, canale Instagram e vita privata.

La sua bellezza non è assolutamente passata inosservata nei panni di Bona Sorte di Avanti un altro ed è per questo motivo che in tantissimi si chiedono qualche cosa in più su di lei. Chi è esattamente Fabrizia Santarelli?

In questi ultimi giorni, il suo nome è finito al centro del gossip per un’indiscrezione clamorosa: secondo TV Blog, insieme a Mercedesz Henger e Maria Laura De Vitis, la Bona sorte di Avanti un altro sarà una delle nuove naufraghe che sbarcherà in Honduras. Sarà davvero così? A differenza della figlia di Eva Henger, che ha avvisato già tutti del suo arrivo, non abbiamo nessuna conferma sulla bella Santarelli. Quello trapelato da TV Blog, però, è bastato per far esplodere la curiosità del pubblico italiano a scoprire qualche cosa in più su di lei. Chi è esattamente Fabrizia Santarelli?

Fabrizia Santarelli, chi è? Altezza ed età, Instagram e titolo di studio

TV Blog ne è certo: Fabrizia Santarelli sarà una delle nuove naufraghe de L’Isola dei famosi! Prima di vederla in azione, però, scopriamo qualche cosa in più sul suo conto: chi è esattamente?

Nata in Puglia nel 1993, Fabrizia Santarelli è alta 1.82 centimetri. Laureata in Giurisprudenza, la modella pugliese ha alternato il suo lavoro presso la corte d’appello con quello da modella, fino a quando ha capito quale fosse la sua reale passione ed ha scelto di abbandonare tutto. Non solo, quindi, ha studiato anche recitazione, ma ha cavalcato l’onda del successo come modella.

Qual è il suo canale Instagram e come rintracciarla? Se siete curiosi di vedere la sua bacheca Instagram e restare incantati dalla sua bellezza, questo è il canale su cui seguirla: @fabriziasantarelli. Mettete un like: non ve ne pentirete affatto!

Cosa sappiamo sulla sua vita privata?

Seppure attivissima sul suo canale Instagram ufficiale, non ci è dato sapere granché sulla vita privata. Ad oggi, infatti, non sappiamo se sia fidanzata oppure no!

Noi non vediamo l’ora di saperne di più sulla sua partecipazione. Voi?