Chi è Mercedesz Henger: età, Instagram, fidanzato, e cosa fa per tenersi in forma

Mercedesz Henger sarà una delle nuove naufraghe de L’Isola dei famosi, ma chi è? Scopriamo tutto quello che occorre sapere su di lei.

Adesso è proprio ufficiale: Mercedesz Henger sarà la nuova naufraga de L’isola dei famosi! L’adventure reality prolunga di qualche settimana e, com’è giusto che sia, ha bisogno di nuove reclute. Tra queste, come anticipato da TV Blog e rivelato da Ilary Blasi, vi è proprio lei: la bella Mercedesz.

Marcedesz Henger, come ricorderete, non è affatto nuova alle dinamiche de L’Isola dei famosi. Già nel 2016, infatti, la giovanissima ha preso parte all’adventure reality, riuscendo a resistervi per ben 62 giorni. All’epoca, Mercedesz aveva solo 24 anni, eppure impressionò tutti per il suo spirito d’avventura e per la sua forza. Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova esperienza? Sono trascorsi 6 anni da quel momento e la Henger è decisamente maturata ancora di più, siamo certi che però non ha affatto perso la sua voglia di vincere e giocare. In attesa di poterla vedere sbarcare in Honduras, però, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo conto? Scopriamo insieme chi è esattamente Mercedesz Henger.

Mercedesz Henger a L’Isola dei famosi, chi è: età, carriera ed Instagram

A distanza di ben 6 anni dalla sua primissima partecipazione a L’Isola dei famosi, Mercedesz Henger è pronta a rimettersi nuovamente in gioco. E a dimostrare nuovamente a tutti il suo incredibile valore. In attesa di poterla vedere in azione, però, scopriamo qualche cosa in più sul suo conto.

Mercedesz Henger è nata nel 1991. E, sin da giovanissima, ha voluto entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Trasferitasi molto presto in Inghilterra, la figlia di Eva Henger ha iniziato a muovere i primi passi come modella ed attrice senza prima, però, ultimare i suoi studi. Nel 2016, poi, l’anno della svolta: prende parte all’adventure reality di Canale 5 e conquista tutti. Oggi, oltre ad essere volto amatissimo di diverse trasmissioni televisive, è un’affermata ed apprezzata influencer.

È proprio su Instagram, il cui nickname è @mjmemi, che Mercedesz ama condividere ogni cosa. A partire da incredibili scatti fotografici fino a video del suo allenamento, che la garantiscono un fisico da urlo!

È fidanzata?

A quanto pare, sembrerebbe che – dopo la fine della sua storia d’amore con Lucas Perracchi, ex tronista di Uomini e donne, la Henger sia single. Sarà proprio Cayo Cochinos a farle incontrare l’amore?

Siete pronti a seguire le sue avventure a L’Isola? Noi non vediamo l’ora.