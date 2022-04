Christian Stefanelli, colpo di scena dopo Amici: un’occasione d’oro per lui, fan in delirio

Conclusa la sua esperienza ad Amici 21, Christian Stefanelli ha appena avuto una grande soddisfazione: indovinate dove si è esibito!

Ha lasciato la scuola di Amici dopo essere stato eliminato al ballottaggio con il cantante Crytical nella seconda puntata del Serale, ma la sensazione è che di Christian Stefanelli si sentirà parlare ancora a lungo.

Da subito molto amato dal pubblico del talent show di Canale 5, il giovane ballerino originario di Brembo sta continuando la sua ascesa verso il successo e raggiungendo i primi importanti traguardi.

Ricorderete sicuramente che il percorso dell’ex allievo di Raimondo Todaro all’interno della scuola è stato costellato di non poche difficoltà: i rimproveri iniziali per il disordine in casetta, i problemi fisici che lo hanno obbligato a prendersi una pausa, il dispiacere per la separazione dall’amico Mattia, costretto a lasciare il programma a causa di un infortunio.

Ad ogni modo, Christian è stato sostenuto da gran parte del pubblico e continua ad esserlo anche ora che non fa più parte del programma. Prova ne è il delirio scatenatosi sui social in occasione di una sua esibizione avvenuta ieri su un palco importantissimo! Se vi è sfuggito, ci pensiamo noi a svelarvi di cosa si tratta!

Christian Stefanelli, è successo dopo Amici: incredibile soddisfazione per il ballerino

Il prestigioso evento che lo ha visto protagonista nella giornata di ieri si è svolto nientemeno che nella Città del Vaticano. Christian è stato infatti scelto, insieme ad altri ballerini, per esibirsi sul palco della manifestazione organizzata da Federprofessional. L’associazione a sostegno dei liberi professionisti ha infatti presentato e promosso in questo modo il nuovo Manifesto, “Ethic New Deal: un Futuro Sostenibile per i Professionisti”.

Molti hanno potuto seguire il loro beniamino in diretta streaming e pubblicare su Twitter il video dell’esibizione di Christian. Ovviamente, si è trattato di un momento molto emozionante per le migliaia di fan dell’ex allievo di Amici. Sua sorella Alexia, giustamente orgogliosa di lui, ha provveduto a tenere aggiornati i sostenitori del ragazzo sulle performance previste in scaletta.

Complimenti a Christian ed in bocca al lupo per il futuro luminoso che lo attende!