Colpo basso per lei: “Sei stata con un 70enne per popolarità”

E’ di nuovo scontro a La Pupa e il Secchione, un colpo davvero basso da parte della pupa: “Sei stata con un 70enne per popolarità”, cosa è successo

Siamo ormai agli sgoccioli, si va verso l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione. Nel corso delle puntate andate in onda in queste settimane abbiamo certamente assistito a colpi di scena incredibili. Soprattutto abbiamo potuto vedere come i vari gruppi formatisi all’interno della Villa hanno poi portato nel corso delle settimane i loro malumori in puntata.

Una delle concorrenti pupe che sicuramente ha attirato l’attenzione è Mila Suarez che più volte si è trovata a scontrarsi con gli altri concorrenti in gioco. Incomprensioni di vario tipo si sa, sorgono, soprattutto se si tratta di mentalità e pensiero diversi l’uno dall’altro. Lo scontro a quel punto diventa inevitabile. Nel corso dell’ultima puntata è andata in onda una clip in cui si vedeva che un gruppetto di concorrenti era lì a parlare di una coinquilina ironizzando e facendo commenti che in studio hanno suscitato non poche polemiche. “Sei stata con un settantenne solo per popolarità“, un colpo basso per la giovane ragazza che non ne ha potuto più ed ha sbottato!

Colpo basso a La Pupa e il Secchione: “Sei stata con un 70enne per popolarità”

Ad oggi è impensabile credere che le incomprensioni tra Mila Suarez e Maria Laura De Vitis giungano ad un epilogo felice. A La Pupa e il Secchione, sono state protagoniste di uno screzio che ha animato particolarmente la discussione tra le due. Mila Suarez non ha potuto fare a meno di dire la sua riguardo alla precedente relazione di Maria Laura De Vitis, ex di Paolo Brosio. “Quando sente il nome di Paolo Brosio le dà molto fastidio perché vuol dire che l’ha utilizzato nel passato solo per andare in televisione. Paolo Brosio lo conosco e se oggi Maria Laura è qui a fare questo programma deve dire grazie a Paolo Brosio”.

Lo sfogo di Maria Laura non è tardato ad arrivare, la giovane si è risentita parecchio dopo aver visto che il gruppetto la pensava come Mila: “Essere messa in ridicolo per la persona che ho frequentato prima sinceramente non lo accetto. Soprattutto perché è venuto fuori dalla bocca di una persona che qui reputo zero. Non l’ho mai sopportata e da oggi il nostro rapporto non si potrà più riallacciare“, ha detto la giovane pupa.

“Mi hai dato della gatta morta, ma gatta morta sei tu che hai utilizzato altre persone. Sei stata con un uomo di 70 anni e adesso stai piangendo? Vergognati. E’ inutile fare queste lacrime di coccodrillo che non servono a niente“, ha detto Mila in un duro sfogo.

Maria Laura è giunta a La Pupa e il Secchione per farsi conoscere e per essere se stessa, pertanto non intende essere conosciuta solo come ‘la ex di Paolo Brosio’ per cui invita a smettere di parlare di lui e della loro relazione.