Sapete come ha cominciato la carriera di Enrico Papi? Ecco cosa faceva il conduttore prima del successo in televisione.

Il 9 aprile ha avuto inizio il nuovo programma condotto da Enrico Papi, Big Show. Solitamente sono i personaggi del mondo dello spettacolo ad essere i protagonisti ma questa volta è diverso. Infatti nel format sono le persone comuni a trovarsi inaspettatamente sotto la luce di riflettori.

Vivono sul palco alcuni momenti da ‘stella’ e lo stupore è sempre molto forte. Non mancano le rivelazioni. Abbiamo visto che spesso alcune persone del pubblico decidono di rivelare una verità su una bugia detta anni prima ad una persona cara. Ma anche gli scherzi sono dietro l’angolo. In una scorsa puntata, un giovane del pubblico ha voluto fare uno scherzo a sua moglie sempre molto gelosa di lui. Enrico Papi conduce il format e segue i protagonisti immergendosi a pieno nelle storie e facendoci tanto ridere. Oggi è sicuramente tra i conduttori più amati, ma prima ancora di avere riscontro in televisione sapete cosa faceva? Scopriamo com’è decollata la carriera del presentatore.

Enrico Papi, cosa faceva prima del successo in televisione: ecco come ha iniziato

Nella prima puntata di Big Show, c’è stato un momento molto bello che ha visto al centro dell’attenzione il presentatore e indirettamente suo padre. Infatti, Enrico Papi si è avvicinato silenziosamente all’uomo per dirgli grazie, come lui stesso ha svelato in un’intervista a Fanpage.

Ha raccontato che suo padre andava sempre a vedere i suoi programmi insieme a sua madre e ora che non c’è più, era da solo. Enrico è un amatissimo conduttore, dagli inizi della sua carriera ha presentato tanti programmi diversi e tutti sono stati un successo. Difficile non farsi coinvolgere dall’ironia e dalla schiettezza del conduttore. Ma in molti si chiedono, prima ancora del successo sul piccolo schermo, che cosa faceva?

Sapete come ha avuto inizio la carriera di Papi? A quanto pare, ha esordito come cabarettista nei palasport, prima dei concerti di importanti cantanti come Nino D’Angelo, Fiorella Mannoia, Ivan Graziani. Qui viene notato da Giancarlo Magalli che lo vuole nel suo programma Fantastico Bis.