Jeremias Rodriguez, spunta fuori la verità: perché va in crisi quando si tratta di reality

Ospiti di Isola Party lunedì 25 aprile, Cecilia Rodriguez e la madre Veronica hanno spiegato il motivo delle crisi di Jeremias nei reality.

Il percorso di Jeremias Rodriguez a L’Isola dei Famosi 2022 così come quello di suo padre Gustavo, non è stato affatto privo di intoppi e polemiche. Il fratello di Belen, eliminato al televoto la settimana scorsa, ha deciso di non restare su Playa Sgamada e di ritirarsi dal gioco.

Una scelta abbastanza prevedibile alla luce di quanto accaduto nei giorni precedenti: discussioni, sfuriate e polemiche anche nei confronti della produzione, erano ormai all’ordine del giorno per lui.

Come tutti sanno, il bell’argentino non è nuovo a programmi come i reality: nel 2017 fu concorrente della seconda edizione del GF Vip e nel 2019 partecipò proprio a L’Isola dei Famosi, allora condotta da Alessia Marcuzzi. Tra l’altro, proprio durante quell’avventura tra lui e Soleil Sorge scoppiò la scintilla che li portò a diventare una coppia per un periodo.

Ha destato perciò molto scalpore sui social la sua frase pronunciata durante una diretta su Canale 5: “Non mi piacciono i reality”, ha detto Jeremias scatenando le critiche del web.

Ad ogni modo, in tutti e tre i percorsi il fratello di Belen ha mostrato evidenti segnali di insofferenza, ma per quale motivo? Ospiti della puntata di Isola Party di lunedì scorso, 25 aprile, Cecilia Rodriguez e la mamma Veronica Cozzani hanno dato una spiegazione a tutto ciò.

Perché Jeremias Rodriguez è insofferente ai reality: lo spiegano la mamma e la sorella

Mentre il padre e il fratello erano ancora in Honduras, Cecilia si era sfogata sui social circa il comportamento degli altri naufraghi nei confronti di Gustavo e del figlio. A L’Isola Party, condotto dal suo fidanzato Ignazio Moser, la modella ha ribadito su Jeremias: “Lui è così, quindi piacere alla gente per come è fatto tu è molto più difficile”. Ha poi aggiunto che la frase di Jeremias sui reality si riferisce al fatto che suo fratello non riesca a stare al gioco perché troppo umano.

E’ poi intervenuta anche la mamma Veronica la quale ha espresso senza giri di parole ciò che pensa sull’eliminazione del figlio e del marito: “Gustavo e Jeremias non sanno mentire sono proprio fatti così, dicono quello che pensano. Inoltre non conoscono i meccanismi televisivi, soprattutto mio marito, ma anche mio figlio”.

La signora Cozzani ha inoltre aggiunto di aver percepito un certo accanimento nei loro confronti e che ciò sarebbe dovuto al fatto di essere familiari di Belen: “Ho visto che già appena entrati qualcuno si era scagliato contro. Portare il cognome Rodriguez ha un sacco di pregiudizi”.

Voi siete d’accordo con loro?