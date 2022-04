La lite furibonda con Federico Fashion Style: l’offesa è grave

La pupa e il secchione show, scoppia una pesante lite tra Federico Fashion Style e la concorrente.

Martedì è andata in onda la semifinale de La pupa e il secchione show. La nuova edizione condotta da Barbara D’Urso sta giungendo al termine. Manca l’ultima puntata e scopriremo la coppia vincitrice.

La conduttrice è stata accompagnata in questa esperienza da tre giudici d’eccezione: Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge. In questa esperienza hanno svolto il loro ruolo, lasciato commenti durante la puntata, espresso un loro pensiero e dato un giudizio. Nel corso della semifinale però c’è stato un battibecco che ha visto coinvolto Federico Fashion Style e una concorrente. Vediamo che cosa è successo.

La pupa e il secchione show, scoppia una lite con Federico Fashion Style

Durante la semifinale de La pupa e il secchione show, c’è stato un battibecco tra Federico Fashion Style e Mila Suarez, pupa nel programma. La concorrente non ha preso bene la scelta di essere mandata ancora una volta al bagno di cultura.

Barbara D’Urso le ha chiesto in puntata, quando è entrata per la prova, il perchè del suo ‘broncio’ e lei ha spiegato che ci sono persone che non hanno mai affrontato ‘il bagno di cultura’, prova del programma: “Non è corretto, anche la giuria, da quando sono arrivata mi danno sempre 3-2-5. Dall’inizio del programma sono sempre al bagno di cultura. Ci sono persone che non l’hanno mai fatto, non lo vedo corretto”. A questo punto è intervenuto Federico Fashion Style che ha detto: “Si vede che sono più acculturate di te“, e qui Mila ha sbroccato contro il giudice.

“Tesoro ma tu fai il parrucchiere, non sai fare neanche il giudice. Da quando sei entrato dici delle cose orrende”, “E quindi, qual è il problema? Tu fai i capelli?”, ha risposto Federico e ha aggiunto: “Cosa significa fare il parrucchiere, è una vergogna? Io me ne vanto. Come ti permetti. Stai calma”. Mila ha spiegato le sue ragioni, ma l’affermazione utilizzata ‘Fai il parrucchiere’ ha aperto un forte battibecco tra lei e l’hair stylist.