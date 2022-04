Lory Del Santo rivela: “Ho rischiato di morire”, il dramma di cui ha parlato

Attualmente a L’isola dei famosi, Lory Del Santo ha raccontato il dramma vissuto: ha rischiato da morire, racconto da brividi.

A distanza di anni dalla sua primissima partecipazione a L’Isola dei famosi e conseguente vittoria, Lory Del Santo ha scelto di rimettersi in gioco. E, stavolta in compagnia di Marco Cucolo, è nuovamente partita alla volta dell’Honduras. Attualmente su Playa Sgamada, la spiaggia di ritrovo degli eliminati al televoto, insieme a Ilona Staller e Marco Senise, la famosa attrice è tra i naufraghi che più riesce a catturare l’attenzione.

Attrice e regista di successo, ma anche amata showgirl, modella e volto tv, Lory Del Santo vanta di una carriera davvero impressionante. A differenza, invece, della sua vita, che non è sempre stata tutta rose e fiori. Nel corso della sua esistenza, infatti, la bella Del Santo ha dovuto far fronte a diversi spiacevolissimi episodi. Uno dei tanti è stato raccontato ai suoi compagni di viaggio de L’Isola dei famosi proprio recentemente. “Ho rischiato di morire”, ha iniziato a dire Lory Del Santo del dramma vissuto anni fa. Scopriamo insieme le sue parole.

Lory Del Santo, il dramma: “Ho rischiato di morire”, cosa accadde

Sono trascorsi ben 35 giorni dall’inizio de L’Isola dei famosi ed è più che giusto che i naufraghi inizino a raccontarsi ai propri compagni di viaggio come mai fatto prima d’ora. È il caso, ad esempio, di Blind, che si è lasciato andare al racconto di una parentesi bruttissima della sua vita, ma anche di Lory Del Santo. Alcuni giorni fa, l’attrice e regista ha rivelato l’incredibile dramma vissuto anni fa.

Stando a quanto si apprende dal suo drammatico racconto, Lory Del Santo ha rischiato di morire annegata mentre si trovava in mare in Australia. Recatasi lì per incontrare Bob Dylan, l’attrice ha raccontato di conoscere il suo bodyguard e di avere avuto la possibilità di soggiornare nello stesso albergo del cantante. “Il giorno dopo il bodyguard mi ha detto ‘andiamo a nuotare’. Il mare era bellissimo. Io ero sdraiata sulla spiaggia e lui mi ha detto di bagnarci”, ha spiegato. Rivelando che, appena entrata in acqua ed aver fatto i primi passi, si è ritrovata completamente in mezzo al mare inconsapevolmente. “Una corrente ha risucchiato sia me che il bodyguard. Eravamo lontanissimi dalla costa e non potevamo chiedere aiuto”, ha detto ancora. Spiegando di aver seguito i consigli del bodyguard e di essere riuscita a raggiungere la costa. “Guarda che è stato bellissimo e ho pensato ‘stavo morendo e adesso mi ritrovo qui’, non dimenticherò mai quei momenti”, ha concluso.

Un episodio decisamente da brividi e che, com’è giusto che sia, ha segnato fortemente Lory Del Santo.