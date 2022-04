Il motivo incredibile: perché la mamma di Belen Rodriguez non ha mai voluto partecipare ad un reality

Tutta la sua famiglia ha partecipato almeno una volta ad un reality, ma la mamma di Belen no: a L’Isola Party ha finalmente rivelato perché.

E’ la vera “roccia” di casa Rodriguez: la signora Veronica Cozzani, moglie di Gustavo e madre di Belen, Cecilia e Jeremias è ormai nota da alcuni anni in Italia e in varie occasioni l’abbiamo vista in tv. E’ capitato ovviamente in relazione alla sua primogenita, tra le showgirl di maggior successo nel nostro Paese, ma anche agli altri due figli.

Sì, perché anche Jeremias e Cecilia sono diventati negli anni personaggi molto conosciuti sia sui social che sul piccolo schermo. Se la stessa Belen, agli inizi della sua carriera è stata concorrente di un reality come L’Isola dei Famosi, i suoi fratelli hanno partecipato a più di uno di questi programmi.

Proprio l’attuale edizione de L’Isola ha visto fino a poco fa papà Gustavo e Jeremias mettesi in gioco in Honduras. La loro avventura non è stata delle migliori ed entrambi sono stati eliminati a distanza di poco più di un mese accompagnati da non poche polemiche.

Ma come mai, invece, Veronica non ha mai accettato di mettersi alla prova in un reality? Lei stessa ha rivelato l’incredibile motivo dietro questa scelta.

Perché la mamma di Belen non partecipa ai reality: non ci crederete!

Ospite a L’Isola Party lunedì scorso 25 aprile, la signora Cozzani ha spiegato che questo tipo di programmi non fanno per lei per un motivo ben preciso: il fatto di dover condividere il bagno con altre persone!

“A me il tema del bagno mi trattiene. Non andrò mai a L’Isola dei Famosi e nemmeno al Grande Fratello per il problema del bagno. Poi ci sono le telecamere. Non avere un bagno per me non posso sopportarlo. No, mai nella mia vita potrei farlo. Mai proprio, sono l’unica in famiglia che non farà reality”.

La conduttrice Valentina Barbieri le ha allora chiesto se vi parteciperebbe almeno con Cecilia, ma la risposta è stata ugualmente negativa: “No nemmeno in coppia con Cecilia andrei, ma solo per quel problema. Per me il bagno è un rituale. Non scherziamo, non potrei condividere il bagno o fare le mie cose in spiaggia in una buca mai. Non fa per me, io posso soltanto cucinare. Non mi vedranno in questi programmi”.

E voi immaginavate un motivo simile?