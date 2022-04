Oggi è nel sequel di “365 giorni”, ma ricordate Simone Susinna a L’Isola dei Famosi? Completamente un’altra persona!

Il secondo capitolo del film “365 giorni” vede nel cast anche Simone Susinna, ma voi ricordate l’attore a L’Isola dei Famosi?

Disponibile su Netflix da ieri 27 aprile 2022 il sequel del tanto discusso film 365 giorni, ispirato all’omonimo romanzo della scrittrice polacca Blanka Lipińska. Tramesso anche da Sky Q e dall’app su Now Smart Stick, anche questa seconda parte vede protagonisti il boss Massimo Torricelli e la donna oggetto della sua ossessione Laura Biel, rispettivamente interpretati da Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka.

Stavolta però a complicare tutto troviamo un rivale di Massimo, Nacho, che cercherà di conquistare la bella Laura. A vestire i panni di Nacho è il bellissimo Simone Susinna, modello e attore 28enne di origini siciliane.

Nato a Lineri in provincia di Catania il 14 novembre del 1993, ha iniziato a Milano la sua carriera nel mondo della moda, più precisamente nell’agenzia di Alex Pacifico, e infatti ha lavorato per i nomi più altisonanti del settore come Armani a Dolce&Gabbana.

E’ stato proprio grazie a questo lavoro che Simone è riuscito a farsi notare anche dalla tv: molti forse non lo ricorderanno, ma prima di apparire in 365 giorni: Adesso, nel 2017 il bel siciliano è stato un naufrago de L’Isola dei Famosi. Ripercorriamo qual che dettaglio di quella edizione e scopriamo com’era all’epoca l’attore.

Simone Susinna a L’Isola dei Famosi: la trasformazione è impressionante

Era la dodicesima stagione del longevo reality e a condurla c’era Alessia Marcuzzi. In studio con lei era presente Vladimir Luxuria, opinionista proprio come oggi. Come inviato in Honduras c’era Stefano Bettarini e i giorni trascorsi sull’Isola furono in totale 72.

Oltre a Giacomo Urtis, Malena, Raz Degan, Eva Grimaldi, Nathaly Caldonazzo, Samantha de Grenet e tanti altri volti noti della tv, c’era appunto anche Susinna che all’epoca aveva appena 23 anni.

Il suo percorso fu molto apprezzato dal pubblico che lo fece arrivare secondo, superato solo dal vincitore Raz Degan. Da segnalare, inoltre, il feeling instaurato con Malena durante quell’avventura. Come si nota da questa immagine, Susinna appariva molto diverso: capelli e barba più lunghi ma soprattutto tendenti al biondo!

Il fisico scolpito è rimasto decisamente uguale. Voi lo ricordavate il bel “Nacho” nelle vesti di naufrago?