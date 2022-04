Prima di Costantino Della Gherardesca, sapete chi conduceva Pechino Express?

Prima di Costantino Della Gherardesca, ricordate chi conduceva Pechino Express? Conosciamo molto bene il conduttore.

Pechino Express è un docu-reality italiano in onda dal 2012. Il format consiste in una gara tra coppie che si sfidano lungo un percorso di 8 mila km. Ogni puntata è divisa in tappe, ma prima di raggiungere il traguardo finale di ogni episodio bisogna affrontare delle prove, arrivare al traguardo intermedio e poi proseguire.

I concorrenti hanno a disposizione un euro al giorno in valuta locale. Il denaro però non può essere utilizzato per pagare i mezzi di trasporto, ma possono farsi pagare un taxi o il biglietto di un mezzo pubblico dagli abitanti della zona. Al calar della sera devono trovare alloggio chiedendo a coloro che abitano nei dintorni. Arrivate alla fine della tappa, le ultime due coppie rischiano l’eliminazione e a scegliere chi mandare via è la prima arrivata. C’è però una grande opportunità, non solo vari bonus e vantaggi alla coppia più veloce, ma c’è anche la possibilità che la tappa non sia eliminatoria. Il reality è condotto dalla seconda edizione da Costantino Della Gherardesca che ne ha preso il comando. Abbiamo visto che in questa nuova edizione iniziata il 10 marzo c’è stato un colpo di scena. Il conduttore si è infortunato e a sostituirlo è arrivato Enzo Miccio, ex concorrente. Adesso ci chiediamo, prima ancora di Costantino, sapete chi ha condotto la prima edizione?

Pechino Express, chi conduceva il reality prima di Costantino Della Gherardesca

La nuova edizione di Pechino Express ha avuto inizio il 10 marzo su Sky e in streaming su Now, diversamente dagli altri anni che è stata trasmesso su rai due. Costantino Della Gherardesca è alla conduzione del programma dalla seconda edizione.

Il conduttore nella terza tappa del reality è entrato in gioco insieme ad Enzo Miccio, ex concorrente del reality. Mentre correva è caduto e si è infortunato e per questo è stato costretto a fermarsi. A partire dalla quinta tappa a sostituirlo è arrivato proprio il wedding planner. Vi abbiamo detto che Della Gherardesca è alla conduzione del format dalla seconda edizione, quindi, ci chiediamo, sapete chi ha condotto la prima edizione?

La primissima edizione di Pechino Express è stata condotta da Emanuele Filiberto Di Savoia, ed è andata in onda nel 2012. Allora Costantino era un concorrente insieme a suo nipote Barù. La coppia zio nipote si è classificata al terzo posto.