Simone Montedoro era Giulio Tommasi in Don Matteo: sapete chi è la sua compagna? Splendida donna

Ricorderete Simone Montedoro nei panni di Giulio Tommasi in Don Matteo, forse però non avete mai visto la sua compagna: splendida donna!

Mentre la nuova stagione di Don Matteo incalza e prosegue con un nuovo ed attesissimo episodio settimanale, facciamo un tuffo indietro nel passato e andiamo a recuperare un volto amatissimo all’interno della seguitissima fiction.

Stiamo parlando di Simone Montedoro che ha vestito i panni del Capitano Giulio Tommasi nella fatidica serie che ha visto protagonista indiscusso Terence Hill che è ormai pronto a svestirsi della tunica da sacerdote. Simone Montedoro ha preso parte alla fiction in onda su Rai 1 fino al 2016, dopodiché ha posato la sua ‘divisa’ per rivestirla nuovamente per una breve comparsa nel 2020. L’attore oggi è impegnatissimo in teatro, dove ha portato sulla scena il nuovo spettacolo teatrale intitolato ‘L’Uomo Ideale’. Dal punto di vista artistico, è un personaggio amatissimo e seguitissimo ma cosa sappiamo invece del suo privato? Dal 2013 è legato ad una donna, la compagna della sua vita, dalla quale ha avuto uno splendido bambino. Avete mai visto la compagna di Simone Montedoro? Eccoli insieme in uno scatto!

Avete mai visto la compagna di Simone Montedoro? Eccoli insieme, lei è davvero splendida

Una storia d’amore che non è nata sotto le luci dei riflettori ma che l’attore intende proteggere a tutti i costi. Lara Carnevale è la compagna di Simone Montedoro. Cosa sappiamo di lei? E’ una patita dello sport, anzi un’atleta professionista.

I due stanno insieme dal 2013 e nel 2014 hanno messo al mondo il piccolo Matteo, Oggi sono due compagni di vita e due genitori davvero innamoratissimi. Anche Lara come Simone è originaria di Roma, i due oggi però vivono la loro vita in Spagna. E quanto al matrimonio?

No, Lara Carnevale e Simone Montedoro al momento non sono sposati. Hanno preferito la convivenza che come lo stesso attore ha spiegato in un’intervista a Tv Blog: “Prima il matrimonio era un viaggio che ti dava l’indipendenza. Adesso c’è la convivenza. Questo passaggio si è trasformato. Il matrimonio è diventato anche più importante, deve essere fatto con amore“- ha detto Montedoro.

Intanto eccoli insieme in una foto, li avevate mai visti insieme?