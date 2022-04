Terence Hill, davvero impensabile: è successo subito dopo il suo “addio” a Don Matteo

Sapete che cosa ha fatto Terence Hill subito dopo il suo “addio” a Don Matteo? È lui stesso a svelare ogni cosa: davvero impensabile.

Era esattamente il 2000 quando Terence Hill, insieme ad altri straordinari attori, si è messa al capo di una serie tv, che da lì a poco è diventato un vero e proprio fenomeno. Adesso, a distanza di ben 13 stagioni dalla sua prima puntata, l’amato attore ha detto “addio” allo storico ed amato Don Matteo.

Quella di Terence Hill non deve essere stata affatto una decisione facile. Salutare il personaggio che ha incrementato ancora di più la sua popolarità e l’affetto del pubblico italiano nei suoi confronti, non è stata una cosa da niente. Tuttavia, come raccontato dal diretto interessato a TV Sorrisi e canzoni, è stata una decisione inevitabile. E il motivo che l’ha spinto a prenderla, è più che comprensibile. Quello che, però, adesso in molti si chiedono è: cosa fa oggi Terence Hill dopo il suo addio a Don Matteo? A svelare ogni cosa, è stato lui stesso alle pagine del settimanale. Davvero impensabile: cos’è successo!

Terence Hill dopo il suo addio Don Matteo: sapete cosa ha fatto?

Sembrerebbe che Terence Hill, prima di poter salutare Don Matteo e il suo pubblico, abbia fatto una proposta alla Rai, ma che l’azienda abbia clamorosamente rifiutato. Che fare, quindi? Purtroppo, l’amato attore non riusciva più a mandare giù tante ore di riprese e così, seppure con non poca sofferenza, ha scelto di dire “addio” alla famosa serie tv. Sapete, però, cosa ha voluto fare subito dopo la fine del suo personaggio? A svelare ogni cosa, come dicevamo, è stato proprio il diretto interessato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Stando a quanto si apprende dalle sue parole sul famoso settimanale del Marzo scorso, sembrerebbe che Terence Hill abbia scelto di prendersi una bella pausa dopo Don Matteo. E di recarsi a Malibù da suo figlio. “Sono arrivato a Natale e ho affittato una casa in legno sulla spiaggia. In questa zona ce ne sono tante”, ha detto. Spiegando di aver intenzione di rimanere qualche mese e di stare approfittando di questo momento per fare alcune riflessioni e studiare nuove sceneggiature. “Qui ho finalmente ritrovato la calma, la gioia di pensare e di apprezzare le cose. Prima il tempo fuggiva, ora non fugge più”, ha concluso.

Stasera andrà in onda la quinta puntata, quella in cui comparirà Raoul Bova nei panni di Don Massimo, la seguirete? Noi assolutamente si!