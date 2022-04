La vita privata di Licia Nunez: chi sono le sue ex fidanzate

Conoscete la vita privata di Licia Nunez? Chi sono le ex fidanzate della naufraga de L’Isola dei famosi.

Da qualche settimana Licia Nunez è entrata in gioco a L’Isola dei famosi. E’ sbarcata in Honduras pronta a vivere a pieno questa avventura. L’abbiamo conosciuta grazie ai personaggi che ha interpretato in questi anni di carriera.

L’attrice ha recitato al cinema e in televisione. Ma conoscete i suoi esordi nel mondo dello spettacolo? La naufraga, prima ancora del successo sul grande schermo, ha iniziato a 17 anni a lavorare come fotomodella. Poco dopo ha poi intrapreso la carriera di attrice. Comincia con lo studio della recitazione, diventa protagonista di alcuni spot pubblicitari e dopo aver girato alcuni cortometraggi, appare nel 2003 sul grande schermo con il film Alla fine della notte. E’ un noto personaggio del mondo dello spettacolo e essendo popolare, si conosce anche abbastanza della sua vita privata: sapete chi sono le sue ex fidanzate?

Licia Nunez, vita privata: chi sono le sue ex fidanzate

E’ arrivata da qualche settimana in Honduras ma ha già avuto modo di dimostrare di essere una vera leader. Licia Nunez sembra avere le carte giuste per essere una grande naufraga ma ovviamente in questa avventura giocano tanti fattori diversi e per poter arrivare in finale sono necessari: lei ci riuscirà? Staremo a vedere.

Intanto l’attrice non solo si sta ambientando abbastanza bene, ma ha già avuto alcuni battibecchi con gli altri concorrenti. La vita sulla playa non è semplice e la convivenza con persone che non si conoscono risulta faticosa. La carriera di Licia è nota a tutti dato che è una grandissima attrice ma cosa sappiamo invece della sua vita privata? Anche quella non è poi così poco nota.

Partiamo col dire che la naufraga ha sempre ribadito negli anni che non ama etichettarsi. Della sua vita privata sappiamo che è stata fidanzata dal 2004 al 2010 con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi. Conclusa questa storia, Licia nel 2017 ha cominciato una relazione con Barbara Eboli, ma sembrerebbe che nel 2021 il legame sia giunto alla rottura. Adesso non sappiamo se sia single o sia fidanzata.