Vite al Limite, dove visita il dottor Nowzaradan? Non tutti sanno dove si trova la clinica

Dove visita il dottor Nowzaradan i pazienti di Vite al Limite? Non tutti sanno dove si trova la “famosa” clinica: tutti i dettagli.

Tutti conoscono e seguono Vite al Limite, il famoso docu-reality di Real Time che propone le trasformazioni choc di pazienti obesi che vogliono riprendere in mano la loro vita. E, diciamoci la verità, quante ne abbiamo viste di cambiamenti choc? Decisamente tantissimi! Il merito, senza alcun dubbio, è di ciascun partecipante e della sua forza e costante, ma soprattutto di lui: Iil dottor Nowzaradan.

Con una dieta mirata a ridurre drasticamente il pese di ciascun suo paziente, il dottor Nowzaradan è il vero e proprio protagonista indiscusso di Vite al Limite. Vi siete mai chiesti, però, dove si trovi la clinica dove visita ciascun partecipante del programma? Certo, spesso e volentieri vi abbiamo detto che si trova ad Houston, in Texas, ma dove esattamente? Se siete interessati a scoprire qualche cosa in più, ci pensiamo immediatamente a dirvi ogni cosa. Dove visita esattamente il mitico Nowzaradan.

Dove visita il dottor Nowzaradan? I dettagli sulla clinica

Se anche voi amate talmente tanto Vite al Limite che siete interessati a conoscere ogni minima sfaccettature del programma, questo è l’articolo che fa proprio al caso vostro. Recentemente, vi abbiamo raccontato dello stetoscopio che il dottor Nowzaradan sfoggia ad ogni sua visita e che non è assolutamente passato inosservato agli occhi del suo pubblico, ma cosa sappiamo sulla clinica. A cadenza regolare, i pazienti del chirurgo iraniano si presentano al suo cospetto per la prima visita o quella di controllo, ma dove esattamente?

Dire che la clinica dove visita il dottor Nowzaradan di Vite al Limite si trova a Houston in Texas sarebbe troppo riduttivo. Con questo articolo, infatti, vogliamo darvi qualche informazioni in più sul nome, ma anche sul suo indirizzo. Siete pronti a sapere ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente! Il luogo dove il chirurgo visita costantemente i suoi paziente è la clinica che si trova al 4009 Bellaire Boulevard di Houston, in Texas.

Lo sapevate?