Alessandro Iannoni è un naufrago de L’Isola dei famosi: sapete che cosa studia?

Isola dei famosi, Alessandro Iannoni è il figlio di Carmen Di Pietro: ma sapete che cosa studia?

L’isola dei famosi è partita con la novità delle coppie. Novità che poi nelle scorse puntate è stata eliminata e sono stati formati due gruppi. Adesso però ognuno gioca per sè e dovrà contare sulle proprie forze per andare avanti.

Carmen Di Pietro è sbarcata in Honduras con suo figlio Alessandro Iannoni. Sono una delle coppie che sicuramente ha da subito conquistato il pubblico per il loro rapporto. Carmen è molto molto attenta nei confronti del figlio, cerca di essere presente in ogni istante anche quando per lui non ce n’è bisogno. Abbiamo anche visto che, in un confessionale, ha svelato di aver allontanato una ragazza da lui. E’ certo che la presenza di mamma Carmen è sempre lì, dietro l’angolo, pronta a scattare. Questo porta a continui punzecchiamenti tra i due. Questo per Alessandro è il primo reality, anche se l’abbiamo visto altre volte in televisione, come a Le iene, quando gli ha fatto uno scherzo a sua mamma. Ma cosa sappiamo del giovane? Sapete che cosa studia?

Isola dei famosi, Alessandro Iannoni è il figlio di Carmen Di Pietro: che cosa studia il naufrago?

Alessandro Iannoni è il figlio di Carmen Di Pietro e del suo ex compagno Giuseppe Iannoni. Carmen e il suo ex hanno avuto una relazione lunga 16 anni, poi conclusasi e dalla quale è nata anche Carmelina, la sorella più piccola di Alessandro.

Il giovane ha 21 anni e non è un volto molto noto della televisione. Questo è il suo primo reality, anche se, qualche volta l’abbiamo visto con sua madre. In queste settimane da naufrago sta dimostrando di saper affrontare l’esperienza anche da solo e quindi di poter contare solo sulle sue forze. Ma cosa sappiamo di lui? Sapete che cosa studia?

Alessandro Iannoni dopo il diploma al Liceo Scientifico Kennedy, ha intrapreso gli studi universitari. Oggi è uno studente di Economia e Business presso la Luiss Guido Carli di Roma. Alessandro adesso è in Honduras ed è un naufrago de L’isola dei famosi: riuscirà ad affrontare l’esperienza senza sosta e ad arrivare fino alla fine?