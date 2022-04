Ben 17 anni fa vinceva L’isola dei famosi 3: com’era allora Lory Del Santo

Ben 17 anni fa Lory Del Santo vinceva L’isola dei famosi 3: ricordate la showgirl allora? Era giovanissima.

A L’isola dei famosi i colpi di scena sono dietro l’angolo. Il reality ha esordito con un’importante novità, ovvero la scelta di formare delle coppie. Mentre per alcuni naufraghi è stato molto più semplice dato che sono entrati già uniti, per altri è stato più difficile perchè si sono trovati costretti a scegliere un partner.

Ilary Blasi nel corso di una precedente puntata ha poi messo al corrente i concorrenti dello scioglimento delle coppie e della formazione di due gruppi. Adesso però tutti giocano da soli e anche le tribù sono state eliminate. Tra i concorrenti in gioco c’è Lory Del Santo. Inizialmente è sbarcata in Honduras insieme al suo fidanzato Marco Cucolo ma adesso giocano individualmente. La naufraga è un amato personaggio del mondo dello spettacolo, è un’attrice straordinaria, una regista, fotografa e una showgirl. Questa non è la sua prima volta in Honduras perchè nel 2005 ha vinto la terza edizione del reality: ma com’era allora? Vediamo lo scatto passato.

Lory Del Santo 17 anni fa vinceva L’isola dei famosi: com’era allora la naufraga

Lory Del Santo è sbarcata in Honduras insieme al suo fidanzato Marco Cucolo, formando così una coppia. E’ stata lei, come più volte hanno raccontato, a convincere Marco ad iniziare questa avventura.

Per il concorrente non è stato semplice dato che ha alcune paure, come quella degli insetti. Proprio per questo è stato messo alla prova, una prova d’amore per Lory. In una scorsa puntata doveva prendere un pettine immergendo la mano in una scatola piena di insetti e ci è riuscito. Ora sono separati e stanno dimostrando di avere le carte giuste per essere dei veri naufraghi. Per l’attrice non è la prima volta in Honduras. Lei ha vinto la terza edizione del reality: ricordate com’era allora?

Dalla sua vittoria nella terza edizione de L’Isola dei famosi condotta da Simona Ventura sono passati 17 anni. Lory aveva 46 anni ed era più giovane. La trovate diversa rispetto ad oggi? L’attrice negli anni ha cambiato acconciatura, ma è sempre una donna bellissima.