Che scuola ha fatto Carlo Conti? Il titolo di studio e l’incredibile decisione

Che scuola ha fatto Carlo Conti? Il titolo di studio e la clamorosa decisione presa: in pochi conoscono ogni cosa nel dettaglio.

State seguendo anche voi questo nuovo programma di Carlo Conti? In onda su Rai Uno ogni Venerdì sera, l’amatissimo conduttore è il protagonista di un talent completamente diverso da tutti gli altri. E che sin da subito ha riscosso un’attenzione particolare.

Parlare della carriera di Carlo Conti è davvero impossibile. Iniziato a muovere i primi passi in radio ed, in seguito, sul piccolo schermo nostrano, l’amatissimo conduttore fiorentino ha saputo facilmente conquistare l’attenzione su di sé. Quello che, però, in molti si chiedono è: che scuola ha fatto Carlo Conti? In ciascuno dei programmi da lui condotti, il simpatico fiorentino ha dimostrato di essere nato per questo mestiere. Sapete, però, che non è sempre stato così? Seppure sia amatissimo, infatti, non tutti immaginano dell’incredibile decisione presa qualche tempo dopo aver ultimato i suoi studi liceali. Scopriamo insieme, quindi, il suo titolo di studio e cosa ha scelto di fare.

Che scuola ha fatto Carlo Conti?

Se dovessimo stilare una classifica dei volti più amati del piccolo schermo nostrano, Carlo Conti occuperebbe i primi posti. Dopo aver iniziato a lavorare nel mondo delle radio, compie il suo debutto sul piccolo schermo nel 1985 e da quel momento non si ferma più. Ad oggi, non solo è uno dei conduttori più amati dello spettacolo italiano, ma è tra coloro che vanta una carriera ricca di successi. In attesa della seconda puntata di The Band, però, scopriamo qualche cosa in più sul suo conto. Che scuola ha fatto, ad esempio?

Il titolo di studio preso da Carlo Conti quando era un ragazzino non ha nulla a che fare con la strada intrapresa nel mondo della tv, ma con ben altro. Con una votazione di 60 su 60, l’amato conduttore ha conseguito il diploma di ragioneria presso un liceo di Firenze. E, subito dopo, ha iniziato a lavorare come bancario. Molto presto, però, il buon Conti si è reso conto che quella vita non gli apparteneva affatto. E così ha scelto di licenziarsi e di iniziare a lavorare con le radio. Da quel momento, tutto è storia!

Lo sapevate?