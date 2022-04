Colpo di scena a Ti spedisco in convento: le suore prendono un’importante decisione

Colpo di scena a Ti spedisco in convento: dopo l’episodio con Ana Maria, le suore prendono un’importante decisione.

Ti spedisco in convento è un programma in onda su Real Time la domenica sera. La seconda edizione è partita il 17 aprile ed è ambientata nel Convento delle Figlie del Divino Zelo. Abbiamo conosciuto le suore e le ragazze che hanno scoperto solo una volta arrivate davanti alle porte della struttura cosa dovevano fare.

Tra battibecchi e il rifiuto di seguire le regole, c’è stato già il primo abbandono. Nanda la scorsa volta ha avuto una discussione con suor Carolina. La religiosa le aveva chiesto di poter indossare dei vestiti meno appariscenti, ma lei si è rifiutata e si è spogliata. Poco dopo ha preso la sua decisione. Ma non è l’unica che è apparsa restìa a seguire le regole. Ana Maria ha infranto la regola del silenzio e ha preso di nascosto il cellulare.

Le suore hanno parlato tra di loro per cercare di capire cosa fare in conseguenza al gesto. La decisione delle religiose ha spiazzato le ragazze.

Ti spedisco in convento, la decisione delle suore spiazza le ragazze

Nelle scorse puntate abbiamo visto che Ana Maria ha infranto la regola del silenzio. Di notte ha usato il cellulare di nascosto. Al mattino suor Carolina si è detta dispiaciuta dell’accaduto, mettendo al corrente le giovani che avrebbero deciso in conseguenza cosa fare.

Questo gesto di Ana Maria ha provocato la reazione di Chiara. La giovane, infastidita, le ha chiesto il motivo per il quale non avesse chiesto il permesso. Prima Ana Maria ha cercato di spiegare dicendo che era tardi e poi è andata via, arrabbiata. Sembrerebbe che la 18enne ancora non abbia trovato un equilibrio con la comunità e abbia bisogno di più tempo per capire e guardarsi dentro, fidarsi delle persone che la circondano. Poco dopo però, le religiose si sono riunite per parlare dei fatti accaduti e hanno preso una decisione.

Arrivate di fronte alle ragazze, gliel’hanno comunicata. Nina e Ginevra vivranno per qualche giorno un’esperienza diversa e dovranno allontanarsi dal convento e quindi dalle altre ragazze. Decisione che non è stata presa bene dalla gemella. Ma avete visto dove sono andate? Le due giovani sono state accompagnate da Suor Carolina in un monastero. Soltanto nei prossimi episodi scopriremo cosa è successo.