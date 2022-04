Tra le dame più amate di Uomini e donne: com’è la vita oggi di Barbara De Santi

Barbara De Santi è stata una delle dame più amate di Uomini e Donne: com’è cambiata la sua vita oggi dopo “l’addio” al programma.

Dopo la versione “classica” di Uomini e Donne, Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di deliziare il pubblico del dating show con la versione “over”. In onda da diverso tempo, questa formula del programma ha visto alternarsi nel parterre femminile e maschile tantissimi personaggi. E tutti hanno saputo conquistare l’attenzione del suo pubblico.

Oltre a Gemma Galgani ed Ida Platano, che rappresentano delle vere e proprie stelle di Uomini e donne, sono stati tantissimi altri i personaggi che hanno lasciato un segno nello storico dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando proprio di Valentina Autiero, di cui vi abbiamo parlato recentemente, ma anche di lei: Barbara De Santi, tra le dame più amate del programma. Arrivata in trasmissione nel 2010 e rimasta fino al 2015, la splendida è ritornata a far parte del parterre nel 2018, conquistando ancora di più tutti. Il suo “addio” definitivo è avvenuto nel 2020, nonostante questo però sono ancora tantissime le persone che la ricordano con immenso affetto. Siete curiosi, quindi, di sapere com’è cambiata la sua vita oggi?

Cosa fa oggi Barbara De Santi, tra le dame più amate di Uomini e Donne?

Dal carattere forte e determinato, Barbara De Santi è stata una delle dame di Uomini e Donne che ha immediatamente catturato l’attenzione su di sé. Purtroppo, il programma non ha affatto esaudito il suo desiderio di trovare l’amore – anche se più volte si è messa in gioco – nonostante questo, però, Barbara è riuscita a guadagnarsi l’affetto del pubblico, che ad oggi la richiede a gran voce nel parterre femminile del dating show. A voi piacerebbe come idea? A noi si, tantissimo!

Appurato che il suo “addio” al programma è arrivato nel 2020, siete curiosi di sapere che cosa fa oggi? A quanto pare, sembrerebbe che la vita di Barbara non sia affatto cambiata dopo il dating. Supponiamo che svolga sempre il suo ruolo da insegnante, ma oltre a questo la bella De Santi sembrerebbe che lavori per un’azienda di integratori alimentari.

Vi piacerebbe rivederla a Uomini e Donne?