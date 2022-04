Elisabetta Gregoraci a 17 anni: com’è cambiata negli anni? Resterete di stucco

Avete mai visto Elisabetta Gregoraci a 17 anni? Spunta una foto dei suoi esordi a Miss Italia: com’è cambiata in questi anni.

È proprio lei, senza alcun dubbio, uno dei volti più apprezzati dello spettacolo nostrano. Stiamo parlando proprio di Elisabetta Gregoraci! Conduttrice e showgirl di successo, la splendida calabrese è riuscita a cavalcare la cresta dell’onda sin dalla sua prima apparizione.

Forse non tutti lo sanno, ma la carriera di Elisabetta Gregoraci nel mondo dello spettacolo nostrano è avvenuto quando era solo una ragazzina. Nello studio di Vieni da me nel lontano 2019, infatti, la splendida calabrese ha raccontato di aver voluto da sempre entrare a far parte del campo della moda, tanto da essere solita ad iscriversi a qualsiasi tipo di concorso apparisse in televisione. Il vero e proprio trampolino di lancio, però, è arrivato solo nel 1997, quando lei aveva 17 anni. È proprio in quegli anni, infatti, che sua madre acconsente alla sua partecipazione a Miss Italia. A trionfare quell’anno, come ricorderete, è stata la splendida Claudia Trieste, ma la Gregoraci riuscì facilmente a farsi notare, tanto da vincere la fascia Miss Calabria. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata nel corso degli anni?

Elisabetta Gregoraci dai 17 anni ad oggi: com’è cambiata

Sono davvero tantissime le donne dello spettacolo nostrano che, ad oggi, sono amatissime, ma che hanno iniziato a muovere i primi passi in questo mondo da giovanissime sul palco di Miss Italia. L’abbiamo constatato, ad esempio, con Elisa Isoardi, ma anche con Elisabetta Gregoraci. Alle telecamere di Vieni da me, infatti, la conduttrice di Soverato ha raccontato di aver partecipato al famoso concorso di Salsomaggiore Terme quando aveva solo 17 anni, ma di essere già decisa sul da farsi.

Dopo il suo esordio sul palco di Miss Italia, Elisabetta Gregoraci ha cavalcato l’onda del successo e, ad oggi, è amatissima, ma siete curiosi di sapere com’è cambiata in tutto questo tempo? Siamo riusciti a rintracciare un suo vecchio scatto,risalente proprio agli anni del suo esordio a Miss Italia, e siamo rimasti sorpresi nel vedere il suo cambiamento. Eccola qui:

Insomma, non c’è assolutamente nulla da dire! Che una splendida Elisabetta diciassettenne o una formidabile donna in carriera e mamma, la Gregoraci è sempre fantastica.