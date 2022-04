Emanuele Filiberto di Savoia, com’era da bambino: notate quel tenerissimo ‘particolare’? Davvero imperdibile!

Alto, biondo, occhi chiari, elegante: per molti incarna l’ideale del ‘principe azzurro’, ma com’era Emanuele Filiberto di Savoia da bambino?

Lo conosciamo per i suoi nobili natali e per la sua frequente presenza in tv: Emanuele Filiberto di Savoia, nipote dell’ultimo re d’Italia, ha partecipato a tanti programmi molto seguiti e proprio in questo periodo siede tra i giurati del Serale di Amici 21 al fianco di Stash e Stefano De Martino.

Fin dal suo rientro in Italia, di lui è stato impossibile non notare la grande eleganza ed il fatto che rispecchiasse in tutto e per tutto l’ideale di ‘principe azzurro’ che da secoli fa sognare intere generazioni.

Nella maggior parte delle trasmissioni tv a cui ha preso parte Emanuele Filiberto si è sempre fatto apprezzare dal pubblico e in questi anni si è messo in gioco in vari modi: come concorrente di Ballando con le stelle, come conduttore di Pechino Express, addirittura come cantante al Festival di Sanremo!

Insomma, un personaggio mai banale e sempre pieno di sorprese. Il prossimo mese di giugno l’erede di casa Savoia compirà 50 anni, ma si può dire che più o meno non sia cambiato molto da quando circa vent’anni fa si sposò con sua moglie Clotilde dando un dispiacere enorme a tutte le sue fan.

Non tutti però lo hanno visto da bambino: curiosi di scoprire com’era il principe più amato d’Italia da piccolissimo?

Emanuele Filiberto di Savoia, la foto da bambino vi farà innamorare: difficile non notare quel dettaglio

Sul suo seguitissimo profilo Instagram, Emanuele Filiberto condivide talvolta anche scatti della sua vita privata come le bellissime dediche alla sua primogenita Vittoria.

Una di queste foto che più ha colpito i follower è sicuramente un tenerissimo scatto che lo ritrae quando era bambino. Biondissimo, sorridente e circondato da tanti pupazzi. Avete notato che questi ultimi sono più alti di lui nell’immagine? Evidentemente ci doveva essere parecchio affezionato perché nella didascalia al post, il giudice di Amici ha scritto: “Circondato dal mio mondo immaginario”.

Visto che tenerezza?