Marco Senise è oggi un naufrago de L’Isola dei famosi, ma ricordate com’era ai tempi di Forum?

L’isola dei famosi è partita il 21 aprile con la conoscenza dei concorrenti, divisi in coppie e in ‘single’, ma anche chi è arrivato da solo è stato messo davanti alla scelta di trovare un partner.

Questa novità è stata eliminata nelle ultime settimane e sono stati formati due gruppi. Adesso però anche i gruppi sono stati sciolti e tutti i concorrenti giocano individualmente. Nella prima puntata abbiamo conosciuto i naufraghi ma nel corso delle successive dirette ci sono stati nuovi arrivi. Marco Senise è arrivato da poche settimane e ha cercato nei giorni seguenti di trovare un equilibro con gli altri naufraghi e di ambientarsi con la playa anche se non con poche difficoltà. Lui è un conduttore televisivo molto amato. L’esordio nel mondo dello spettacolo risale al 1993 e in questi anni l’abbiamo visto alla conduzione di diversi programmi. Impossibile dimenticarlo a Forum dato che è stato presente per circa 15 anni. Ecco, proprio a tal proposito, vi chiediamo: ricordate com’era allora il naufrago?

Isola dei famosi, ricordate com’era Marco Senise ai tempi di Forum?

Marco Senise è sbarcato in Honduras come concorrente della nuova edizione de L’Isola dei famosi poche settimane fa. Ha cercato di ambientarsi con l’isola e di trovare un equilibro con gli altri concorrenti. Le difficoltà ci sono e sono sempre dietro l’angolo, soprattutto per chi non è abituato a questo tipo di avventura.

Infatti ci sono alcuni naufraghi che hanno già fatto il reality e per altri è la prima volta. Per Marco è la prima volta ed è la prima volta anche in un reality, dato che la sua immagine è sempre stata legata alla conduzione. Tutti lo ricorderanno nella trasmissione Forum dove è stato presente per circa 15 anni.

Marco ha partecipato al programma dal 1998. Questo è uno scatto ripreso da una puntata della trasmissione, non sappiamo precisamente l’anno. Ovviamente sono passati anni da allora e il conduttore era più giovane. Senise ricordiamo, a partire dalla prima stagione ha affiancato Paola Perego, e poi dal 2003 Rita Dalla Chiesa. Dal 2006, su Rete 4, partecipa anche allo spin off Sessione Pomeridiana-Il tribunale di Forum. Nel 2013 lascia la conduzione del programma.