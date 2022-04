Jessica Selassié, quel gesto verso Barù non è sfuggito: cos’è accaduto nelle ultime ore

Si riaccende la speranza per i fan dei Jerù: in queste ore un gesto inaspettato di Jessica Selassié nei confronti di Barù apre nuovi scenari.

Mentre tutta Italia non può fare a meno di farsi domande sul futuro della storia ormai interrotta tra Manuel e Lulù, la princess Jessica non viene persa di vista dai suoi tantissimi fan e, soprattutto dai sostenitori della ‘ship’ dei Jerù.

Purtroppo, c’è da dire che dopo l’uscita dal GF Vip, l’evoluzione del rapporto tra la maggiore delle sorelle Selassié e Barù non è stata finora quella che molti sognavano.

Come già saprete, la bella vincitrice dell’ultima edizione sembrava piuttosto speranzosa nella nascita di una storia col nipote di Costantino della Gherardesca lontano dalle telecamere. E’ successo, però, che alcune dichiarazioni di lui a Verissimo non siano affatto piaciute alla ragazza.

Ai microfoni di Silvia Toffanin, Barù aveva infatti raccontato di aver già rivisto tutti gli ex coinquilini che avrebbe voluto rivedere e nella lista non c’era Jessica. Quest’ultima gli aveva quindi tolto il ‘segui’ da Instagram, confermando la decisione in una diretta Instagram.

Jessica Selassié e Barù: sapete cosa ha appena fatto la principessa?

“Sì ho levato il follow. Visto che ci sono rimasta male e non è stato un bel gesto gli ho tolto il segui, tutto qua. Non mi va di creare cose perché non c’è la necessità”, aveva detto ai follower la sorella maggiore di Lulù e Clarissa. “In questo momento le acque non stanno scorrendo. Io voglio bene a Barù e so che lui me ne vuole solo che per il momento è un po’ così”, aveva chiosato.

Ora però alcuni hanno notato che è tornata a seguire l’ex coinquilino, riaccendendo il gossip sulla loro ipotetica coppia. Sulla faccenda si è espressa anche Manila Nazzaro, intervistata da MondoTv24.

L’ex miss Italia ha ammesso di essere scettica riguardo alla possibilità di un’amicizia tra i due: “Sai comunque Jessica è una donna molto orgogliosa, o tutto o niente. E quando Barù, il tutto, non glielo ha dato, ad un certo punto sono stati chiusi i punti”.

Secondo voi il gesto di Jessica porterà ad una riapertura della questione?