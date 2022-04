La dottoressa Pimple Popper, Marie non se lo sarebbe mai aspettato: pazzesco!

Marie si è rivolta a La dottoressa Pimple Popper, ma non si sarebbe mai aspettata quello che le è successo: davvero pazzesco.

Così come Kevin, anche Marie ha scelto di rivolgersi a La dottoressa Pimple Popper per via dell’enorme protuberanza che aveva sulla fronte. Quello che, però, le è successo in clinica ha a che fare con qualcosa di pazzesco, che di certo non si sarebbe mai aspettata. Certo, lo desiderava fortemente e l’aveva mai immaginato, ma non credeva che potesse realmente realizzarsi.

Circa 10 anni prima dalla sua partecipazione al programma di Real Time, Marie ha raccontato di aver visto spuntare sulla sua fronte un piccolo “bernoccolo”. Inizialmente, come raccontato anche da Fred, l’escrescenza aveva delle dimensioni sopportabili, ma col passare del tempo la situazione è drasticamente peggiorata. Al momento della sua partecipazione al programma di Real Time, infatti, non solo Marie ha raccontato di avere un’enorme protuberanza, ma di avere la vita fortemente condizionata da essa. “Faccio una vita isolata”, ha detto. Spiegando che, insieme a lei, anche la sua compagna è completamente “esclusa” dal mondo.

Marie a La dottoressa Pimple Popper: colpo di scena, cos’è successo

Quando ha scelto di rivolgersi a La dottoressa Pimple Popper, Marie aveva tutte le buone intenzioni per sbarazzarsi dell’enorme escrescenza che aveva sulla fronte. Il suo arrivo nello studio della dermatologa, però, è stata fortemente condizionato da un incontro precedente con un altro dermatologa. Diversi anni prima, infatti, la donna ha raccontato di essersi rivolta ad un dottore, che non le ha dato buone speranze e le ha consigliato di rivolgersi ad un chirurgo plastico. La protuberanza, infatti, si trovava proprio sulla fronte. E questo rappresentava un vero e proprio rischio per i punti. Sarà stata dello stesso parere anche la dottoressa? Assolutamente no!

Seppure inizialmente la dermatologa credeva che la massa fosse una cisti, si è resa conto che non era affatto così. E che quella protuberanza altro non era che un semplice lipoma. In ogni caso, però, nulla di preoccupante. Infatti, non solo l’intervento è durato pochissimo e senza complicazioni, ma è stato praticamente indolore.

“Inizia un nuovo capitolo tutto da scrivere”, ha detto Marie appena terminato l’intervento.