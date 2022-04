Lory Del Santo, dove l’abbiamo vista in questi anni: tutti i reality

Lory Del Santo è un’attuale naufraga de L’Isola dei famosi 2022, ma questo non è il suo primo reality: ricordate dove l’abbiamo vista in questi anni?

Lory Del Santo è sbarcata in Honduras insieme al suo fidanzato Marco Cucolo. La coppia ha una relazione da molti anni e nonostante la differenza di età, sono sempre più innamorati. Come ribadito in puntata, è stata l’attrice a spingere Cucolo a partecipare insieme anche se lui non ne era pienamente convinto.

Il giovane infatti avrebbe preferito un’esperienza meno dura. Ha poi delle piccole paure, come quella per gli insetti. Ma sembrerebbe che stia affrontando abbastanza bene anche questo ostacolo. Anzi, in una puntata, per amore di Lory, ha preso un pettine in una scatola piena di insetti di ogni genere. Sia per Marco che per l’attrice questa non è la prima volta in un reality e insieme. Sono stati una coppia concorrente di Pechino Express. Nel curriculum della showgirl ci sono altre partecipazioni a reality: ricordate dove l’abbiamo vista in questi anni?

Lory Del Santo, i reality che l’hanno vista protagonista: ricordate quali?

Adesso è una concorrente de L’Isola dei famosi e sta dimostrando ancora una volta di avere le carte giuste per affrontare questa esperienza non proprio facile. Lory Del Santo ha deciso di parteciparvi con il suo fidanzato Marco Cucolo, entrando in coppia.

Nelle ultime settimane però Ilary Blasi ha messo al corrente tutti dello scioglimento delle coppie e della formazione di due gruppi. Anche le tribù nel corso delle precedenti puntate sono state sciolte e adesso ognuno deve contare sulle proprie forze. Nel curriculum della Del Santo questo non è il primo reality ma in passato ha già partecipato in veste di concorrente. Ricordate dove l’abbiamo vista?

La naufraga nel 2005 ha preso parte alla terza edizione de L’Isola dei famosi, allora in onda su Rai due e condotta da Simona Ventura. E fu proprio lei a trionfare. Nel 2009 è stata concorrente della quarta edizione de La fattoria. Nel 2016 in coppia con il fidanzato Marco era nel cast di Pechino Express e nel 2018 ha preso parte alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Adesso è una naufraga de L’Isola dei famosi 2022. Voi ricordate tutte le sue partecipazioni?